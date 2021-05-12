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泰勒絲「中空水晶裝」秀驚人好身材　杜娃黎波穿超低胸爭紅毯最美

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記者王則絲／台北報導

第41屆全英音樂獎（BRIT Awards）於昨晚登場，歌手泰勒絲（Taylor Swift）穿著「中空水晶裝」性感登台，順利拿下全球偶像大獎，杜娃黎波（Dua Lipa）則是一身金色裙裝搭配吊帶絲襪，奪最佳英國歌手與年度專輯兩大獎，兩人火辣氛圍皆令人難以抵擋，力拼角逐本屆紅毯最美。

▲泰勒絲、杜娃黎波。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲、杜娃黎波。（圖／翻攝自IG）

▲ 泰勒絲穿著MIU MIU出席本屆全英音樂獎頒獎典禮。（圖／品牌提供、翻攝自IG@taylorswift）

泰勒絲本次出席全英音樂獎頒獎典禮，穿著MIU MIIU的兩截式「中空水晶裝」踏上紅毯並上台領獎，上身的Crop Top與長裙上皆綴滿了閃亮的透明水晶寶石，讓她整個人都在發光，不光是正面露出隱約可見的腹肌線條，轉到側面更是曝光了雄偉的好身材，這回也順利成為獲得全球偶像大獎的第一位女性與第一位非英國籍藝人。

▲泰勒絲、杜娃黎波。（圖／翻攝自IG）

▲杜娃黎波 全英音樂獎。（圖／達志影像）

▲杜娃黎波選穿VIVIENNE WESTWOOD金色禮服圍本屆全英音樂獎紅毯戰袍。（圖／翻攝自IG@brits、達志影像）

另一英國巨星杜娃黎波貫徹性感形象，一身金色格紋的小禮服來自VIVIENNE WESTWOOD，炫目程度不輸泰勒絲，極低胸的設計捧出傲人雙峰，激短的裙襬也遊走危險邊緣，搭配黑色吊帶絲襪更引人遐想，果然不負眾望成為紅毯焦點，並一舉拿下最佳英國歌手與年度專輯兩大獎，成為最大贏家，與泰勒絲力拼本屆紅毯最美。

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關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, 杜娃黎波, Dua Lipa, 全英音樂獎

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