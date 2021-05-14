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恐婚星座排行！冠軍竟是「寵妻狂魔」周杰倫星座、射手座熱愛自由

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記者李薇／綜合報導

結婚人數創新低！根據「SweetRing」調查台人不婚原因發現，8成台人認爲全球疫情仍不斷發酵，想婚計畫恐持續往後延，其中6成上班族更擔心工作不穩定，結婚宴客、喜餅都需要一大筆開銷，只能先存錢再思考下一步！

▲SweetRing,男女,感情,。（圖／pexels）

▲恐婚是現在台灣的普遍現象。（圖／pexels）

另外，恐婚星座第一名「摩羯座」只要一想到結婚就頭疼，但婚後就會像代表人物「寵妻狂魔」周杰倫一樣顧家，第二名「射手座」則是不願輕易被束縛，絕不主動放棄私人空間！

内政部公佈今年第一季僅 2.8 萬對新人結婚，比去年同期還低！根據調查發現，台人「不婚原因」，8成認為受全球疫情影響，搞得人心惶惶，想婚計畫恐持續往後延，其中6成上班族更擔憂可能被降薪，萬一工作不穩定就得回家吃自己。

然而台人普遍覺得結婚就該宴請賓客、派送喜餅分享喜悅，一大筆開銷讓金錢壓力雪上加霜，只想穩穩撐過疫情邊存「結婚基金」再打算。

▲SweetRing,男女,感情,。（圖／pexels）

▲疫情是恐婚的很大部分原因。（圖／pexels）

此外，7成台男認爲結婚共組家庭的基本條件是先擁有「自己的家」，持續累積「買房基金」，對此，則有半數女性表示願意和未來對象共同承擔房貸。

分析12星座恐婚心態發現，第一名「摩羯座」習慣獨立生活且十分享受單身時光，只要想到結婚就頭疼，不過一旦結婚便會變得非常顧家，代表人物就是「寵妻狂魔」周杰倫，時不時在社群放閃來閃瞎衆人！第二名是天生愛自由的「射手座」，考慮到婚後要爲家庭放棄許多私人空間便會遲疑，不到迫不得已時絕不願主動被束縛。第三名「金牛座」相對則對另一半要求較高，害怕走入婚姻後的高標準逼走伴侶，只好選擇自己繼續鑽牛角尖！

▲SweetRing,男女,感情,。（圖／pexels）

▲星座也與恐婚有關。（圖／pexels）

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關鍵字：

SweetRing, 男女, 感情

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