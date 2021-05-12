三麗鷗、馬來貘都推出醫療級口罩　可愛又時尚讓人想天天換新

文／Cheryl

三麗鷗家族的成員，包括Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、大眼蛙、酷企鵝都受到很多粉絲歡迎，甚至各有擁護者，這次台灣品牌親親就與三麗鷗聯名，推出全新的粉嫩色口罩系列，不僅滿足大人童心，小孩也搶著戴，非常可愛繽紛。

▲三麗鷗與親親合作推出口罩系列。（圖／品牌提供）



不僅是與三麗鷗合作，這次親親也與插畫家Cherng聯名推出LAIMO來貘口罩，完美描繪馬來貘的耍廢日常，百搭簡約的配色更是這次口罩設計的重點，萌感與時尚感兼具，讓戴口罩不只是防疫，也是一件很時尚的事情。

▲親親與來貘推出深色系的醫療口罩。（圖／品牌提供）



除了好看可愛以外，親親口罩獨家採用三鋼印口罩，除了MD和Made in Taiwan，還加入品牌JIUJIU的鋼印，並且通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證，對口罩品質以「安全」為最高要求。

▲口罩設計非常可愛。（圖／品牌提供）



單色的口罩已經戴煩？那麼除了以上的單品，普潔醫用口罩和人氣插畫家superB studio聯名推出4款口罩，滿滿貓咪的口罩，看起來超級可愛，也有不同造型髮型的貓咪理髮店風格，另外也有黃色的貓咪注意風格，每一款都是醫療口罩，戴起來非常獨特又安全。

▲普潔的貓貓系列口罩。（圖／品牌提供）



以滿版的貓咪大頭設計，「貓山貓海」的口罩造型，看起來可愛又繽紛，黃色的「貓出沒」注意，以簡約圖案的貓頭作為設計圖案，另外還有「阿喵理髮廳」的款式，每隻貓咪頭髮造型都不一樣，身為貓奴的人一定要買起來收集。

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