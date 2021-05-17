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RICHARD MILLE車隊殿堂賽初登場　火紅RM 07-01Racing Red錶上陣

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▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE車隊3位車手Beitske Visser、Sophia Flörsch及Tatiana Calderón身著印有#1號編號的隊服，輪番駕駛綽號Roxy的Oreca-Gibson賽車參賽。（圖／品牌提供，以下同）
 

時尚中心／台北報導

國際汽聯（FIA）世界耐力錦標賽（WEC）2021年賽季於4月26日在斯帕-弗朗科爾尚（Spa-Francorchamps）賽道揭開序幕，瑞士名錶RICHARD MILLE的賽車隊首度在此殿堂級賽事的LMP2級別亮相，由3位女性車手Beitske Visser、Sophia Flörsch及Tatiana Calderón身著印有#1號編號的隊服，輪番駕駛綽號Roxy的Oreca-Gibson賽車參賽，品牌也特別推出新款RM 07-01 Racing Red腕錶，紀念歷史性的一刻。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE紅色車身的Oreca-Gibson賽車在賽道上奔馳。
 

RICHARD MILLE車隊三位女性車手去年在歐洲賽場上大放異彩後，此雄心勃勃的三人組合將迎接世界耐力錦標賽的挑戰，她們一致認為是一場硬仗，但值得期待，伴隨她們四處征戰與日常生活搭配的錶款，是品牌慶祝在世界耐力錦標賽初登場打造的RM 07-01 Racing Red腕錶，限量50只。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE車隊車手戴著RM 07-01Racing Red腕錶上陣。
 

見到RICHARD MILLE RM 07-01 Racing Red腕錶，第一眼就會被其火紅色外表吸引，鮮明的色彩源自車隊Roxy賽車的標誌性紅色，創新之處在於錶殼材質同時採用Carbon TPT®碳纖維和Quartz TPT®石英纖維，錶圈和底蓋為Quartz TPT®石英纖維，中層錶殼則為Carbon TPT®碳纖維材質，錶盤則是在黑色的Carbon TPT®碳纖維材質中又鑲入鮮紅的Quartz TPT®石英纖維，2種材質都是為競賽而打造，對抵禦賽車駕駛艙內部的衝擊至關重要，輕盈的特色也讓三位賽車手戴起來相當舒適。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE紀念車隊在殿堂級耐力賽的首次亮相，特別推出限量50只的RM 07-01 Racing Red腕錶。

RICHARD MILLE RM 07-01 Racing Red腕錶搭載自製CRMA2鏤空自動上鍊機芯，具時、分、日期，配備可變幾何結構自動盤，優化上鍊動力，同時配備快速旋轉發條盒，減少主發條黏附現象，提供理想的動力儲存。由內而外都以實用為出發點，兼具美型設計，是為女性創造帥氣又時尚的錶款。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲中層錶殼採用Carbon TPT®碳纖維材質打造。

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RICHARD MILLE

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