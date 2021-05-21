不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

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我們身邊總有一些人相處起來特別輕鬆自在，讓你覺得有他在身邊理所當然，甚至當成一種習慣，而這類人經常屬於五種「星座＋血型組合」。平常雖然沒感覺，但當你失去他們的時候，才會發現這是最難過的事，所以如果你身邊的朋友或另一半屬於這五種，記得要好好珍惜他們。

TOP5 B型+射手座

B型+射手座的組合常帶有很強的親和力，給人有如大哥哥、大姊姊一般的感覺，他們具備了B型的開朗外向，再加上射手座的樂觀特質，能夠親切對待周圍的人，並給予照顧和關心。當他們不在身邊，就沒有人給你鼓勵打氣，會像少了精神支柱一樣難受。

TOP4 A型+獅子座

A型+獅子座的人保有獅子座有主見又積極的特質，但融入了A型的細膩心思，有這樣的人在身邊，能給予你最真實的建議，同時帶著你一起成長提升。他們在身邊的時候沒有特別感覺，但失去了才發現，一個不拐彎抹角、能對你說真話的人有多麼難得。

TOP3 AB型+牡羊座

AB型+牡羊座有著冷靜理性的判斷力，加上牡羊座的行動力和勇往直前的特性，有了想達成的目標，就會義無反顧的向前衝，有這樣的朋友、戀人在身邊，也能激發你的動力，讓生活過得更充實。要是失去了他們，這股衝勁可能也會跟著消失，甚至連自信都慢慢減少。

TOP2 AB型+雙魚座

AB型+雙魚座的人帶有豐富情感和多樣性，容易被周邊環境影響，使自身的心情產生變化，有這類型的朋友非常幸運，他會把你的事像自己的問題一樣煩惱，也會設身處地替你思考解決方法。要是沒有他們，就像缺少了一個最懂你的人，很難再建立起這麼深刻的關係。

TOP1 O型+天秤座

O型+天秤座的人有著熱情的特質，懂得待人接物，也很善解人意，所以在他身邊會產生快樂、和諧的氛圍，能把朋友凝聚起來，而他們也非常重視身邊的人，會默默地給予支持。當他們不在身邊，就會突然感到徬徨、無助，少了能關心你，指引你方向的朋友。

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