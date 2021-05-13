錢怎樣都留不住！研究：「7種性格」讓人變窮，你也中了嗎？

▲別怪總是口袋空空，請從自身找出原因。（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 /Amber

薪水不漲、物價卻不停攀升，上班族的存款真是少的可憐，不少人抱怨怎麼努力依然趕不上花錢速度，哈佛大學曾有研究指出7個讓人變窮的性格，你也被說中了嗎？

#猶豫不決

個性猶豫不決的容易錯失好的機會，成功人士之所以成功，是因為他們勇於嘗試、不怕失敗。若你總是瞻前顧後想太多，眼前的機會很容易白白浪費掉。

#習慣性拖延

勤勞的人不一定成功，但懶惰的人肯定失敗，不少人賺不了錢是因為惰性太強，懶得開始，進而否定自己，變得軟爛，不斷逃避核心問題，難怪翻不了身。

#三分鐘熱度

很多人成不了事，就是因為總是三分鐘熱度，一開始都在興頭上，半途而廢就想放棄，想要成功就必須意志堅定，認定一件是持之以恆地做下去，擺脫現況是持早的事情。

#害怕被拒絕

想要成功，就得要有被拒絕的勇氣，即便對別人示好沒有回應也沒關係，把焦點放在別人身上的人，永遠都不會成功。

#總是侷限自己

很多事情不試試看怎麼知道自己不行？喜歡待在舒適圈中，不肯努力往外跨一步去嘗試，擔心挫敗感又怎麼能反轉局勢呢？

#為自己找藉口

每次遇到任何困難，總覺得是別人的錯，推卸責任不但讓妳成不了事，更會讓你失去讓你進步的好機會，讓自己越來越窮。

#不願接受現實

不滿於自己的現況，但仍沉迷在自己的世界中，不肯努力進取，只會抱怨社會遺棄了你，這樣的人太負面，很容易被社會淘汰。

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