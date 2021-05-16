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你有「報復性熬夜」嗎？脫離惡性循環的三種解方：上班偷懶也有用

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalandcozy

現代社會深受「報復性熬夜」所苦的人們急遽增加，簡單來說就是在非必要的時候自願性熬夜，認為深夜獨處時光才能真正放鬆身心，所以不撐到最後一刻捨不得睡覺，結果隔天更疲累，又再次需要用熬夜來療癒，導致惡性循環，如果你也有「報復性熬夜」，不妨試試看以下三種方法來改善：

▲報復性熬夜解方。（圖／翻攝自IG）

社會學家克羅西曾表示，即使沒有非熬夜不可的原因，人們還是無法按時就寢，形成一種自願性熬夜的現象，稱作睡眠拖延症，與「報復性熬夜」的情況相符，從心理學上來看則是一種「補償心態」，更常出現在白天缺乏自主控制權的人們身上，因為他們會沉膩在夜晚短暫的自由時光而不願抽離，來療癒心靈。

＃提早洗澡時間

洗個舒服的熱水澡能有助於開啟身體的「休息模式」，每天早點洗澡能就能更早進入想休息的狀態，不要每次都等到真的很累了才要洗，很痛苦的洗完澡後睡意又過了。

▲報復性熬夜解方。（圖／翻攝自IG）

＃建立新的睡前的儀式

會有「報復性熬夜」也是習慣使然，想要脫離報復性熬夜，那麼就要慢慢養成新的睡前習慣，睡前30分鐘戒掉所有電子產品，改做一些能舒緩的活動，比如舒展筋骨、聽音樂、好好保養、按摩⋯⋯除了滑手機還有非常多事可以做，慢慢的養成規律，往後每天只要一開啟睡前儀式，就能感覺睡意來襲了。

▲報復性熬夜解方。（圖／翻攝自IG）

＃在白天小小偷懶一下

前面也有提到「報復性熬夜」是一種補償的心理，假如我們在白天找回一點專屬的時光，是否就不需要熬夜來排解壓力？比如說在工作空檔找朋友一起喝個下午茶、甚至是在茶水間偷個閒、蹲個久一點的廁所，做些平常不被允許的事，能讓人感覺找回更多自主控制權，夜晚就不見得需要再花大把時間來補償。

▲報復性熬夜解方。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

報復性熬夜, 熬夜

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