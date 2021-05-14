夏日必備5款「防蚊驅蟲神器」！ 日本超夯防蚊環還能當髮圈用

▲隨著氣溫升高，蚊蟲越來越多，準備好防蚊驅蟲小物減少麻煩。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

記者張毓容／台北報導

炎炎夏日逐漸逼近，除了氣溫越來越悶熱，惱人的蚊蟲也開始肆虐，不論是在宅在家或出門在外，越來越容易蚊蟲攻擊。《ET FASHION》幫你特蒐5款防蚊驅蟲神器，從防蚊噴霧、防蚊香環到隨身貼片都有得選，大人、小孩甚至孕婦都能用。

日本金鳥-噴一下12hrs防蚊噴霧（130日）無香料，NT$590。

日本家喻戶曉防蚊第一品牌的金鳥研究所，特別針對蚊子習性所研發的超高效率防蚊噴霧。採用特殊仰角噴頭，每一噴都自動定量，內含的超微粒子會迅速擴散到室內牆壁及天花板上，效力可維持約12小時。

貝恩 嬰兒小黑蚊防蚊噴液Plus 升級版，100ml，NT$280。



貝恩嬰兒小黑蚊防蚊噴液升級版可全面加防小黑蚊與白線斑蚊，添加羅勒精油、白千層精油、楸木萃取液等9大天然防蚊植萃配方，不含化學成分、人工香精與Paraben防腐劑，成分溫和，味道清新不刺鼻，連嬰幼兒也能安心使用，搭配360度噴頭設計，正噴、倒立噴灑都可以，使用起來更便利。

獅子寶寶草本精油防蚊噴霧，100ml，NT$300；精油防蚊貼，12枚入，NT$139。



添加Ecocert認證檸檬尤加利精油、EPA公告有效驅蚊之植物性萃取物，無添加DEET、樟腦、香料、色素、防腐劑；另外，精油防蚊貼更採環保油墨印刷，可驅離小黑蚊並有效避開埃及斑蚊。



日本金鳥造型防蚊環，花香/果香，30入，NT$329。



運用天然精油香氣驅趕蚊蟲，不含殺蟲劑成分，效用可持續長達12小時，搭配超柔軟矽膠製，可佩戴在手腕、腳腕，也可當髮圈，擁有5種可愛造型可依造型搭配使用。

日本金鳥防蚊凝膠DF，60g，NT$580。



含溫和有效防蚊成分派卡瑞丁5%，劑量低，對皮膚負擔小。使用後清爽不油黏，有效防護長達六小時，連孕婦幼童也都適用。

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