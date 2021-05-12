星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

▲星巴克即刻實施入店實聯制。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情緊張，連帶所有餐飲與連鎖咖啡廳都「防疫升級」，連鎖咖啡除陸續公布實聯制措施之外，星巴克原訂在5／13、5／14兩天的「黑咖啡好友日」，也在今（5／12）修改活動內容，買一送一優惠僅供「到店外帶」，而4大連鎖百貨包括新光三越、遠百、SOGO都上修標準，民眾至美食街都需填表落實實聯，環球購物中心更於「入館」就必須填寫實聯表。

星巴克在5／13、5／14推出「黑咖啡HAPPY HOUR」活動，活動從當天開店至下午4點，消費者只要到店單筆購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠飲品包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列共五款，近期因應疫情升級，也將活動辦法修改成「優惠僅供外帶」。

且除了星巴克，路易莎、伯朗咖啡館也宣布，入店除必須戴口罩、保持社交距離等防疫規定之外，即起入店前民眾也須掃QR Code填寫實聯表，伯朗咖啡館更宣布宜蘭5間門市5／13起「預防性暫停營業」。

▲伯朗咖啡館宜蘭城堡門市宣布預防性停業。（圖／業者提供）

而3大連鎖百貨新光三越、遠百與SOGO，今起也宣布將落實實聯制，消費者進入店內餐廳，需填寫姓名與聯絡方式，且放置隔板的美食街，也「加強」進行實聯機制，即使公共區域已放置隔板，也還需再填寫個人資料，在點餐前下載QR Code填寫完成，經服務人員確認後方可點餐。

▲環球購物中心入館前需填寫實聯表。（圖／環球購物中心提供）

環球購物中心則公告，率先採取「進入商場實聯制」，北部5店將於本週起開始實施，並進行人流總量管制，全台7店館內及專櫃員工配戴健康管理胸牌記載體溫，另擴大外帶外送服務，並將於近期設置「無接觸快取區」。

►快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」 傳有確診者足跡

►SOGO復興館4點半急打烊 業者：「疑有染疫者進入」



►伯朗咖啡館宜蘭5門市5／13起「預防性暫停營業」