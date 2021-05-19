澀琪帶貨美妝卻歪樓炫「川字腹肌」＋腿根　粉絲：我該看哪裡

記者王蓁蓁 / 綜合報導

超人氣韓女團Red Velvet 成員澀琪，有點厭世的單眼皮形象深植人心，近日她接下韓國美妝品牌AMUSE代言，品牌陸續釋出一系列最新大片，只見她粉嫩的中空裝炸出令人稱羨的「川字」腹肌，牛仔休閒造型仍舊擋不住電力，另一套褲裝更是放送白皙腿根寵粉，展露微辣甜美氣息之餘，還不忘帶貨唇膏。

▲澀琪炸出「川字」腹肌接下韓國美妝品牌AMUSE代言。（圖 / 翻攝IG@amuse)

被粉絲們開玩笑稱為「熊澀琪」的澀琪，一笑眼睛就瞬間瞇成了可愛的一條線，作為Red Velvet裡的舞蹈擔當，一跳舞就炸出舞台魅力電暈粉絲，此次她繼擁有逆齡顏值的孔曉振，成為韓國美妝品牌AMUSE代言人，在畫報中帶點柔霧感的粉嫩妝容，營造出無辜少女感，一身隨興短版上衣搭配牛仔褲「炫腹」曬出傲人螞蟻腰身，引來網友熱議：「身材太誇張」、「顏值滿分」、「女神接棒」。

▲澀琪柔霧感的粉嫩妝容，營造出無辜少女感。（圖 / 翻攝IG@seulgi_queen94）

緊接著品牌也連續釋出形象照，澀琪將頭髮梳成超高馬尾，換上視線直逼腿根的褲裝，令粉絲們眼睛不知該擺哪裡：「重點是看妝嗎」、「好害羞」另一套鵝黃色針織洋裝則散發浪漫的春天氣息。近期少有公開活動的澀琪，出遊踏春之餘，也把握機會擺拍帶貨，被粉絲們直封「最佳代言人」。

▲澀琪出遊踏春之餘不忘擺拍帶貨。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

►Leo王反差萌愛「荷包蛋襪」 峮峮曝小隻女「微妙界線」穿搭秘訣

►ZARA全新彩妝來了！百元價、蕊芯能替換超划算 130種品項想全包