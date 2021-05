一刷細緻膨潤！夏季「仙女系腮紅」，超美光澤好驚艷

▲夏季推出的光澤頰彩很有看頭。(圖/品牌提供,以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

入夏的肌膚首重光澤,挑一盤氣色腮紅,輕輕掃上就能透出健康光澤。夏季腮紅質地尤其細緻,能自然融入肌膚展現精緻光影,將光澤刷在兩頰上,臉部輪廓變得更立體深邃。

▲INTEGRATE 初戀微醺腮紅霜,#PK322,280元。

一抹融入肌膚,透出戀愛般地紅潤好氣色!霜狀質地潤澤好推勻,可以均勻密著於雙唇或臉頰,實現具透明感的粉嫩色澤。使用指腹、不須工具就能輕鬆完成自然妝感,搭配沾濕的美妝蛋輕拍上妝,可更服貼顯色。

▲Guerlain 提洛可焦糖光影修容盤,旭日裸粉,2,100元。

提洛可焦糖光影修容盤內含兩朵陽光盛開的蜜粉之花,一絲金黃珠光交織著細緻的粉色。臨摹出大地之於光線的綺幻色彩,一盤雙效內含修容與腮紅,輕鬆打造出迷人盛夏光景。

▲ANNA SUI 薔薇秘鏡雙色頰彩盤,#302,

以熱帶度假勝地的花卉為靈感,推出的薔薇秘鏡雙色頰彩盤 ,由深淺 2 款色系組合而成,可單獨使用或漸層修容,自由創造你的夏日妝容。

▲Dior 迪奧輕透光燦礦物蜜粉餅,曠野之丘限量版,#001,2,100元。

將艷夏餘暉灑落在沙丘上的唯美光暈、沉靜柔和的「淡漠色彩」,盡收於夏妝之中,精心設計的流動光澤配方與質地,為臉龐映出迷人光采,宛如金燦陽光一路伴隨。

▲RMK The Now Now 頰采,#01,1,350元。

清新的粉紅色調很討喜,搭配柔和細緻的珠光能融於肌膚綻放光澤,賦予自然的血色感與立體感,展現活力生動的雙頰。

