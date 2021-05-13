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一刷細緻膨潤！夏季「仙女系腮紅」，超美光澤好驚艷

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▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季推出的光澤頰彩很有看頭。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

入夏的肌膚首重光澤，挑一盤氣色腮紅，輕輕掃上就能透出健康光澤。夏季腮紅質地尤其細緻，能自然融入肌膚展現精緻光影，將光澤刷在兩頰上，臉部輪廓變得更立體深邃。

▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 初戀微醺腮紅霜，#PK322，280元。

一抹融入肌膚，透出戀愛般地紅潤好氣色！霜狀質地潤澤好推勻，可以均勻密著於雙唇或臉頰，實現具透明感的粉嫩色澤。使用指腹、不須工具就能輕鬆完成自然妝感，搭配沾濕的美妝蛋輕拍上妝，可更服貼顯色。

▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 提洛可焦糖光影修容盤，旭日裸粉，2,100元。

提洛可焦糖光影修容盤內含兩朵陽光盛開的蜜粉之花，一絲金黃珠光交織著細緻的粉色。臨摹出大地之於光線的綺幻色彩，一盤雙效內含修容與腮紅，輕鬆打造出迷人盛夏光景。

▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲ANNA SUI 薔薇秘鏡雙色頰彩盤，#302，

以熱帶度假勝地的花卉為靈感，推出的薔薇秘鏡雙色頰彩盤 ，由深淺 2 款色系組合而成，可單獨使用或漸層修容，自由創造你的夏日妝容。

▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧輕透光燦礦物蜜粉餅，曠野之丘限量版，#001，2,100元。

將艷夏餘暉灑落在沙丘上的唯美光暈、沉靜柔和的「淡漠色彩」，盡收於夏妝之中，精心設計的流動光澤配方與質地，為臉龐映出迷人光采，宛如金燦陽光一路伴隨。

▲▼腮紅盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK The Now Now 頰采，#01，1,350元。

清新的粉紅色調很討喜，搭配柔和細緻的珠光能融於肌膚綻放光澤，賦予自然的血色感與立體感，展現活力生動的雙頰。

►夏必備！網揭「定妝噴霧」5大使用時機，噴在美妝蛋上超貼妝

關鍵字：

腮紅, 光澤, 夏季, 氣色

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