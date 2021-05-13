頭氣味、出油Out！初夏頭皮護理3招，讓髮根蓬鬆美慘了

▲換季顧好，初夏髮膚沒煩惱。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、Unsplash、renefurtertaiwan，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

邁入初夏之際，溫度漸漸高升，加上紫外線刺激以及梅雨季節所帶來的潮濕、悶熱環境等因素多重襲擊之下，許多人容易在此季節轉換期間出現頭皮油水失調、髮絲變得更乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。因此，近年來髮膚髮絲的換季保養已成為不可忽視的保養課題！

#精油淨化，擺脫頭氣味

由於初夏溫度變換的影響，會使肌膚出油旺盛、大量排汗，假使沒有定期為頭皮深層清潔淨化，油脂及髒汙長久累積附著於髮膚、髮絲，就有可能引發毛囊發炎、甚至產生頭皮異味，因此在秀髮清潔之前，建議使用具有前導功效之頭皮精油按摩，打開肌膚通道，進行深度淨化的保養步驟，加強後續清潔作用。

#溫和補水維持平衡健康

多數的頭皮油脂分泌旺盛，主要原因為肌膚水分不足，而引發大量出油，造成油水失調的狀態，因此除了平日應加強飲用2,000cc的純水，從內在做好保濕外，也建議挑選溫和型、並同時具有補水功效的髮膚護理保養，幫助降低初夏換季期間的肌膚負擔，維持平衡健康。

#隨身攜帶乾洗髮產品

為避免因初夏換季期間，髮膚髮絲大量出汗出油，使得精心整理過後的髮型，變得油膩、扁塌、甚至出現異味，而失去一整天的好心情，建議隨身攜帶具有速效清潔功效的髮用產品，幫助擺脫油膩髮根，恢復清爽蓬鬆的髮型。

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