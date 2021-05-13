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柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破

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▲柯佳嬿 。（圖／翻攝自IG）

▲女星柯佳嬿近期推出新書《再見少女》升格暢銷作家 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星柯佳嬿近期推出新書《再見少女》升格暢銷作家，日前她舉行新書朗讀會與百位粉絲近距離互動，柯佳嬿換上一身頗具仙氣的白色綁帶長袖襯衫，搭配短褲現身，更綁起逆齡雙馬尾髮型，從未有過的全新造型，一舉一動宛如少女，讓人驚艷。

▲柯佳嬿 。（圖／翻攝自IG）

▲柯佳嬿 。（圖／翻攝自IG）

▲柯佳嬿身穿Sandro 2021春夏系列中的白色綁帶長袖襯衫現身 。（圖／翻攝自IG）

柯佳嬿新書《再見少女》單日預購就賣破一萬本，成功晉升暢銷作家，於新書朗讀會上，柯佳嬿綁起俏皮雙馬尾辮，露出清秀臉蛋，並身穿Sandro 2021春夏系列中的白色綁帶長袖襯衫現身，微微透膚的襯衫增添不少仙氣，加上荷葉邊立領細節與中央抓皺元素遊走其中，逆齡十足。柯佳嬿下身則搭配黑色大口袋短褲，露出白皙雙腿，即便造型黑白簡潔，仍不失亮麗風格。

▲柯佳嬿 。（圖／翻攝自IG）

▲柯佳嬿先前也曾以Loro Piana藍色套裝現身活動，風格截然不同 。（圖／翻攝自IG）

柯佳嬿工作滿檔，先前也曾以Loro Piana藍色套裝現身活動，比起新書朗讀會的造型成熟不少，以鏤空印花元素襯衫搭配裙裝創造截然不同的效果，搭配微微濕髪，頗有熟齡氣質，同樣備受好評。

關鍵字：

柯佳嬿, 想見你, 再見少女, Sandro , 2021, 春夏

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