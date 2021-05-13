fb ig video ETtoday search mobile

面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

>

▲H. Moser & Cie.於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦新品展覽。（影／記者陳雅韻攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

曾製作起司錶抗議瑞士政府放寬對「瑞士製造」認定的瑞士腕錶品牌H.MOSER & CIE. （亨利慕時），持續走出自家特色，企圖讓面盤上即便沒有品牌Logo，也能讓人認出是H.MOSER & CIE.，今年全新Endeavour勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶完全沒有品牌名稱，將舞台留給虎眼石漂亮紋路，今於寶鴻堂鐘表台北旗艦店正式亮相。

▲▼ H.Moser & Cie,Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲H. Moser & Cie.全球限量50只的勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶鷹眼石白金款，2,580,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）
 

H.MOSER & CIE.自製陀飛輪機芯的雙層游絲是收藏家矚目焦點，因為準確性與等時性能大幅提升，品牌也在外型著墨，將1970年代流行的寶石面盤帶入設計，創作各限量50只的Endeavour勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶鷹眼石白金款與牛眼石紅金款，天然的水平橫紋成為最美畫面；而即便有Logo，也要若有似無，新款開拓者大三針MEGA Cool腕錶搭配招牌的煙燻藍綠色調面盤，為運動型錶款增添優氣息。

▲▼ H.Moser & Cie,Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲H. Moser & Cie.全球限量50只的勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶牛眼石紅金款，2,580,000元。

▲▼ H.Moser & Cie,Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲H. Moser & Cie.開拓者大三針MEGA Cool腕錶，518,000元。
 

伯爵（PIAGET）正是帶起寶石面盤風潮的品牌，不僅使用在女性珠寶錶上，也將青金石等運用在Altiplano陀飛輪錶上，甚至選用隕石打造面盤，獨一無二的紋理彰顯錶款的特殊性。

▲▼ H.Moser & Cie,Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲伯爵Altiplano陀飛輪腕錶採用隕石打造面盤，每一款都是獨一無二。（圖／伯爵提供）

►蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

►「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

 

關鍵字：

H.Moser & Cie., 亨利慕時, Piaget, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝

36歲山下智久曬18歲戴名牌嫩照　網友驚：都沒變！ 「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金 V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶 Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面