面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

▲H. Moser & Cie.於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦新品展覽。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

曾製作起司錶抗議瑞士政府放寬對「瑞士製造」認定的瑞士腕錶品牌H.MOSER & CIE. （亨利慕時），持續走出自家特色，企圖讓面盤上即便沒有品牌Logo，也能讓人認出是H.MOSER & CIE.，今年全新Endeavour勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶完全沒有品牌名稱，將舞台留給虎眼石漂亮紋路，今於寶鴻堂鐘表台北旗艦店正式亮相。

▲H. Moser & Cie.全球限量50只的勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶鷹眼石白金款，2,580,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）



H.MOSER & CIE.自製陀飛輪機芯的雙層游絲是收藏家矚目焦點，因為準確性與等時性能大幅提升，品牌也在外型著墨，將1970年代流行的寶石面盤帶入設計，創作各限量50只的Endeavour勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶鷹眼石白金款與牛眼石紅金款，天然的水平橫紋成為最美畫面；而即便有Logo，也要若有似無，新款開拓者大三針MEGA Cool腕錶搭配招牌的煙燻藍綠色調面盤，為運動型錶款增添優氣息。

▲H. Moser & Cie.全球限量50只的勇創者陀飛輪虎眼石概念腕錶牛眼石紅金款，2,580,000元。





▲H. Moser & Cie.開拓者大三針MEGA Cool腕錶，518,000元。



伯爵（PIAGET）正是帶起寶石面盤風潮的品牌，不僅使用在女性珠寶錶上，也將青金石等運用在Altiplano陀飛輪錶上，甚至選用隕石打造面盤，獨一無二的紋理彰顯錶款的特殊性。

▲伯爵Altiplano陀飛輪腕錶採用隕石打造面盤，每一款都是獨一無二。（圖／伯爵提供）

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