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營養師曝讓新冠疫苗效果更好的「5種食物」！還有5大NG事項要小心

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▲▼ 施打新冠疫苗後的飲食守則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享施打新冠疫苗後應注意的「5多吃＋5避免守則」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近日國內疫情升溫，登記、前往施打新冠肺炎疫苗的人數跟著增加，但別以為打了疫苗就等於擁有極佳保護力，知名營養師高敏敏就提醒，疫苗效果也會受到飲食營養和生活作息的影響，均衡飲食是重點，如果營養不良可是會讓疫苗的保護力下降。他也進一步分享施打新冠疫苗後，建議多吃的5種食物和應該避免的5件事，都能增進疫苗保護力，讓效果更好。

▲▼ 施打新冠疫苗後的飲食守則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲莓果可幫助降低發炎情況。

打完新冠疫苗後可多吃以下5種新鮮原型食物：

1.雞湯、魚湯

雞湯、魚湯含有豐富胺基酸、精胺酸，可幫助強健細胞及腸胃道。

2.抗發炎食物

像是鮭魚、綠茶、薑黃和莓果類等食物，富含Omega-3脂肪酸、多酚類，可幫助降低發炎情形。

3.十字花科蔬菜

十字花科蔬菜能幫助抑制自由基，保護細胞，像是花椰菜、綠花椰、高麗菜、白蘿蔔、油菜等都很推薦。

4.新鮮水果

新鮮水果含有多種豐富植化素、維生素，能幫助抗氧化，像是芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等都很推薦。

5.水

水是許多人體機能運作的必要物質，多喝水對身體有益，建議一天最少喝2000c.c。

▲▼ 施打新冠疫苗後的飲食守則。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲油炸食物容易導致身體發炎，施打疫苗後最好避免攝取。

除了多吃以上5種新鮮食物，補充營養，高敏敏表示，還要避免5件事，讓疫苗保護力下降。

1.油炸重鹹食物：垃圾食物容易導致身體發炎。

2.高糖食物：糖分攝取過高，也會容易導致發炎體質。

3.吸菸：吸菸會使呼吸道更容易受到病毒侵襲。

4.過量飲酒：過量的酒精會削弱免疫系統。

5.熬夜：每天最好睡滿7～9小時。

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關鍵字：

疫情, 新冠, 武漢, 肺炎, 防疫, 疫苗, 新冠疫苗, 保護力, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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