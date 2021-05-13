營養師曝讓新冠疫苗效果更好的「5種食物」！還有5大NG事項要小心

▲營養師分享施打新冠疫苗後應注意的「5多吃＋5避免守則」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近日國內疫情升溫，登記、前往施打新冠肺炎疫苗的人數跟著增加，但別以為打了疫苗就等於擁有極佳保護力，知名營養師高敏敏就提醒，疫苗效果也會受到飲食營養和生活作息的影響，均衡飲食是重點，如果營養不良可是會讓疫苗的保護力下降。他也進一步分享施打新冠疫苗後，建議多吃的5種食物和應該避免的5件事，都能增進疫苗保護力，讓效果更好。

▲莓果可幫助降低發炎情況。

打完新冠疫苗後可多吃以下5種新鮮原型食物：

1.雞湯、魚湯



雞湯、魚湯含有豐富胺基酸、精胺酸，可幫助強健細胞及腸胃道。

2.抗發炎食物



像是鮭魚、綠茶、薑黃和莓果類等食物，富含Omega-3脂肪酸、多酚類，可幫助降低發炎情形。

3.十字花科蔬菜



十字花科蔬菜能幫助抑制自由基，保護細胞，像是花椰菜、綠花椰、高麗菜、白蘿蔔、油菜等都很推薦。

4.新鮮水果



新鮮水果含有多種豐富植化素、維生素，能幫助抗氧化，像是芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等都很推薦。

5.水



水是許多人體機能運作的必要物質，多喝水對身體有益，建議一天最少喝2000c.c。

▲油炸食物容易導致身體發炎，施打疫苗後最好避免攝取。

除了多吃以上5種新鮮食物，補充營養，高敏敏表示，還要避免5件事，讓疫苗保護力下降。

1.油炸重鹹食物：垃圾食物容易導致身體發炎。



2.高糖食物：糖分攝取過高，也會容易導致發炎體質。



3.吸菸：吸菸會使呼吸道更容易受到病毒侵襲。



4.過量飲酒：過量的酒精會削弱免疫系統。



5.熬夜：每天最好睡滿7～9小時。



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