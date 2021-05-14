5個「讓你變老」的化妝誤區快改掉！裸色腮紅不是人人都適合

▲化妝都是想看起來更美更年輕，要記得避開幾個「顯老誤區」。（圖／翻攝IG＠romandyou）

編輯／Amanda

化妝就是為了能修飾臉部瑕疵，讓自己看起來更美，精神好氣色好，但有些人化完妝卻發現自己不僅沒有變美，看起來還顯老！很有可能就是因為你犯了以下5個容易顯老的化妝誤區，快從今天開始避開，以後完妝也能又美又減齡。

＃裸色腮紅



近幾年粉粉裸裸的奶茶色大火，不僅唇膏要用奶茶色，也出了不少裸色系腮紅，雖然看起來很有時尚感，但其實這種色調的腮紅很挑人挑妝容，難以增加氣色，搭配不好很容易看起來沒精神、顯得疲態。可以選擇帶點粉色調或橘色調的頰彩，更能提升氣色。

▲雙眼皮不寬的人畫上全眼線會吃掉雙眼皮摺，看起來也顯老。（圖／翻攝小紅書@王柴柴效应）



＃化明顯的「全眼線」



雙眼皮摺不寬或是內雙、單眼皮的人，如果從眼頭開始畫上整條明顯的上眼線，會讓本來就不寬的雙眼皮被吃掉，還會因睫毛根部的顏色過重，而顯得老氣或看起來兇狠。

＃睫毛根部顏色過重



上下漸層且睫毛根部顏色很深的眼妝畫法，畫在內雙或雙眼皮不夠大的眼睛上，很容易顯得妝容過濃，看起來老氣，也會模糊雙眼皮摺，眼睛可能看起來反而變小。想改善也不難，眼影最深的顏色不要選得太深，就能避免。

＃忽略提亮



臉部如果有凹陷或向下的線條，看起來就會顯得很疲憊、沒精神、有衰老感，只要適度提亮像是眼下、淚溝、嘴角或鼻翼兩側周圍等臉上容易出現凹陷處的局部，就能讓臉部看起來變得澎潤飽滿，顯得年輕。

另外，在臉部原有的凸起處，像是額頭、鼻梁、下巴等處提亮，可以提升五官立體度，臉型看來也更集中。

＃很工整的紅唇



想要性感或強調氣勢、個性風時，很多人都會選擇紅色系唇彩，但若是將紅唇的唇線描得很分明，除非整體妝容、髮型到穿搭都搭配得好，不然很容易顯得老氣、過時。

選擇較紅的唇彩時，可用手指或棉花棒稍微模糊唇線，甚至可畫內深外淺的漸層花瓣唇，都能降低紅色系唇彩的過於隆重感和老氣感，顯得更自然一點。

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