fb ig video ETtoday search mobile

Zenith熱門老錶重生　原廠認證不怕買到假的

>

▲▼ Zenith,Cartier 。（圖／公關照）

▲Zenith推出ICONS典藏腕錶，由品牌收購、修復並加以認證，僅供品牌專賣店發售。（圖／Zenith提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

老時計的獨有韻味，吸引不少收藏家追捧，Zenith（真力時）於是讓歷史錶款重獲新生，推出Zenith ICONS 真力時典藏腕錶，每一款都是經由品牌收購、修復並加以認證，具有完整的可追溯性，並提供3年的保固，目前此系列錶款僅於專賣店發售。

▲▼ Zenith,Cartier 。（圖／公關照）

▲1969年問世的Zenith A384腕錶，「貓熊」面盤與四角星標誌是標誌性特色。

Zenith ICONS 真力時典藏腕錶都經過傳承部門鑑定，確保所有零件皆為真實無誤，並與原版一致才進行收購，進入修復階段，盡可能保留原版物件，若需要更換也會使用古董零件力求完美，最後一步驟是為此錶款附上可追溯性的護照。去年首度在日本東京銀座專賣店亮相大受好評，近期則於上海南京西路專賣店發售，聚焦從1969 年至 1972 年推出的El Primero 錶款。

▲▼ Zenith,Cartier 。（圖／公關照）

▲1969年被選為廣告主打款的A385腕錶，配備當時前所未見的漸層「煙燻棕色」面盤。

▲▼ Zenith,Cartier 。（圖／公關照）

▲同為1969年誕生的A386腕錶，開啟Zenith招牌Chronomaster系列傳奇。

卡地亞（Cartier）於1983年創立典藏部門，專門負責整理及維護卡地亞歷史資料，並保留卡地亞豐富的風格與技術，進一步將歷史作品分為卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition）以及卡地亞典藏系列（Collection Cartier）兩大系列，前者是品牌經過鑑定與修復可重回市場的1970年之前的古董作品，款式包括珠寶與時計，典藏系列則是品牌收藏的非賣品。

▲▼ Zenith,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞1936年古董珍藏系列SAVONNETTE晚宴神秘錶，17,800,000元。（圖／卡地亞提供）

►面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

►「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

關鍵字：

Zenith, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美

蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝 36歲山下智久曬18歲戴名牌嫩照　網友驚：都沒變！ 「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金 V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面