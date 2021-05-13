Zenith熱門老錶重生　原廠認證不怕買到假的

▲Zenith推出ICONS典藏腕錶，由品牌收購、修復並加以認證，僅供品牌專賣店發售。（圖／Zenith提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

老時計的獨有韻味，吸引不少收藏家追捧，Zenith（真力時）於是讓歷史錶款重獲新生，推出Zenith ICONS 真力時典藏腕錶，每一款都是經由品牌收購、修復並加以認證，具有完整的可追溯性，並提供3年的保固，目前此系列錶款僅於專賣店發售。

▲1969年問世的Zenith A384腕錶，「貓熊」面盤與四角星標誌是標誌性特色。



Zenith ICONS 真力時典藏腕錶都經過傳承部門鑑定，確保所有零件皆為真實無誤，並與原版一致才進行收購，進入修復階段，盡可能保留原版物件，若需要更換也會使用古董零件力求完美，最後一步驟是為此錶款附上可追溯性的護照。去年首度在日本東京銀座專賣店亮相大受好評，近期則於上海南京西路專賣店發售，聚焦從1969 年至 1972 年推出的El Primero 錶款。

▲1969年被選為廣告主打款的A385腕錶，配備當時前所未見的漸層「煙燻棕色」面盤。





▲同為1969年誕生的A386腕錶，開啟Zenith招牌Chronomaster系列傳奇。



卡地亞（Cartier）於1983年創立典藏部門，專門負責整理及維護卡地亞歷史資料，並保留卡地亞豐富的風格與技術，進一步將歷史作品分為卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition）以及卡地亞典藏系列（Collection Cartier）兩大系列，前者是品牌經過鑑定與修復可重回市場的1970年之前的古董作品，款式包括珠寶與時計，典藏系列則是品牌收藏的非賣品。

▲卡地亞1936年古董珍藏系列SAVONNETTE晚宴神秘錶，17,800,000元。（圖／卡地亞提供）



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