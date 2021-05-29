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去澎湖就吃這一味！肥美鮮蚵滷肉飯、海龜雞蛋糕　8家在地美食快筆記

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一年一度的花火節又來拉！想知道有哪些超人氣美食嗎？澎湖美食清單大公開，你絕不能錯過的經典小吃攏底家！

原味漁村小吃

鮮蚵滷肉飯上頭擺滿一顆顆肥美生蠔，鮮甜的好滋味，就算吃到痛風也甘願！滷肉飯口味調的剛剛好，米飯不會過於軟爛，再配上一口清爽解膩的小黃瓜，來澎湖絕對不能錯過！小管麵線選用當日新鮮小管，不用過多調味就非常夠味，最後淋上海鮮味十足的湯底一下就可以喝光光！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲原味漁村小吃（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

ADDICT RESTAURANT 癮餐廳

澎湖超夯打卡餐廳，餐點多結合在地食材，吃過的人都給予高度評價！一開始是賣早午餐店起家，現今也有販售晚餐！澎湖高麗菜酸土雞腿義大利麵，加入澎湖在地獨有的高麗菜酸，吃起來酸味並不會特別明顯，跟土雞腿肉一起吃可以解膩！記得出發前就要事先訂位，不然很可能無法吃到呦！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲ADDICT RESTAURANT 癮餐廳（圖／美食客Liu Jin琉璃鏡提供）

二馬豆花

在百年歷史古厝聚落裡享受古早味是一件多麽幸福的事呀！二馬豆花共有花生、南瓜、綠豆和紅豆四種口味！豆花綿密細緻十分順口，上頭撒上的花生粉以及配料增加口感，整體不會過於甜膩有淡淡的豆香跟黑糖味！可謂澎湖非吃不可的美食之一，在村落內逛累了很適合坐下來吃一碗！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲二馬豆花（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

澎湖龜鮮奶雞蛋糕

這個海龜雞蛋糕未免也太萌了吧！澎湖限定小點心，使用純鮮奶製作且無香料與無防腐劑，堅持現點現做，大人或小孩都可以安心享用！一天只賣四小時，如果生意太好，還會提早打烊唷！如果不想撲空，可以先打電話預定呦！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲澎湖龜鮮奶雞蛋糕（圖／美食客小云就愛吃提供）

鮮食堂

超豪華海鮮蒸鍋，撲滿滿的新鮮海鮮映入眼簾，有白蝦、蛤蜊、現流小卷、澎湖牡蠣以及絲瓜！
鍋蓋一掀開散發出超誘人的海鮮香氣，讓人不自覺地吞起口水！蚵仔顆飽滿沒有腥味、小卷Q彈有嚼勁、白蝦超新鮮肉質鮮甜，就連一旁的絲瓜也吸飽了海鮮湯汁超juicy！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲鮮食堂（圖／美食客Yuki Huang提供）

玉冠嫩仙草

遊澎湖遊到快中暑了嗎，趕緊吃仙草冰消消暑氣！店家超阿莎力，滿滿一碗非常大氣，餡料包含粉圓、芋園、仙草凍、西米露、紅豆，咀嚼控一定會愛！在炎熱的夏天，快來碗沁涼退火的仙草冰降火氣吧！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲玉冠嫩仙草（圖／美食客阿肥窩窩提供）

外垵刈包

位於澎湖西嶼鄉外垵漁港，從早賣到晚的早餐店！牌黑糖爌肉刈包是將黑糖饅頭夾入爌肉、酸菜、蛋與花生粉製作而成。黑糖饅頭口感扎實，搭配入軟嫩多汁爌肉，一口咬下爌肉鹹甜的香氣在嘴裡散開，最後加入蛋、酸菜、花生粉，滿滿一個吃起來份量超飽足！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲外垵刈包（圖／美食客小云就愛吃提供）

江巷仔內仙人掌冰

來澎湖怎能忘記仙人掌冰！巷弄內隱藏版的冰店，五球只要50元超級划算！店內共販售五種口味，除了招牌酸甜仙人掌，還有香檳蘆薈、黑糖蘆薈、火龍果、木瓜等口味，冰品會依據季節更動，可能下次來就不一樣了呦！

▲澎湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲江巷仔內仙人掌冰（圖／美食客Sunnie Su提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 澎湖, 美食, 花火節, 離島

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