蔬食好吃到懷疑人生！未來肉漢堡、黑松露野菇披薩　6家人氣店別錯過

誰說蔬食很無聊？這幾家絕對讓你一試成主顧！好吃到懷疑人生！無論是早午餐、定食等等通通有，雙北高人氣蔬食餐廳不可錯過，口袋名單是時候要更新了！

BAGANHOOD蔬食餐廳

台北市

店內蔬食漢堡超有名，連知名網紅都大力推薦！漢堡排使用未來肉製成，超擬真肉排多汁軟嫩！酥脆漢堡麵包搭配內餡一口咬下，微甜微甜的滋味讓人難以忘懷，口感超豐富！

▲蔬食漢堡（圖／美食客Chen Robert提供）

養心茶樓蔬食飲茶

台北市

蔬食者必訪飲茶，餐點不只樣樣都好吃，服務品質也相當好！酥炸豆腐外皮超酥脆，喀滋喀滋在嘴裡作響，滿滿散發著濃厚豆香！實在很過癮！豆腐組織細緻之外，口感也綿密不乾扁！是店內必點的人氣餐點呢！

▲養心茶樓蔬食飲茶（圖／美食客Lily提供）

3 IDIOTS TOAST & CURRY 三個傻瓜蔬食印度餐廳南京店

台北市

讓人印象超深刻的印度蔬食餐廳，圓滾滾的芒果酸子酥球，把中間剖開加入鷹嘴豆與馬鈴薯，放入口中就可以感受到薄荷的氣息，真的非常特別！甩餅餅皮軟Q帶勁，慢慢咀嚼還能感受到小麥香濃厚氣息！真的超級推薦！

▲南京（圖／美食客吃貨ㄆㄆ提供）

布佬廚房

新北市

愛吃披薩的必看！這家披薩充滿好滋味，已經征服各蔬食者的味蕾了！這道黑松露綜合野菇披薩，黑松露味道濃厚，起司等配料給料毫不手軟，整體搭配一起吃都不會感到膩！餅皮不過厚，有著軟Q軟Q口感，蔬食者必點這道！

▲布佬廚房（圖／美食客廖春霖提供）

看見初食蔬食廚房

新北市

今天想來點義式料理嗎？來這準沒錯！絕對讓你一事成主顧！價錢可愛以外，份量大且美味，可說是CP值超高！店內氣氛好之外，老闆娘態度十分親切，整體服務感受度是滿分！麵條煮的Q彈不過爛，濃厚紅醬調配的不過甜也不過酸，且每條麵也都吸入了濃厚醬汁，整體非常入味！

▲看見初食蔬食廚房（圖／美食客lily提供）

兆康宴南洋蔬食料理

新北市

找親子餐廳嗎？這家適合你！店內不管是火鍋、定食料理、義大利麵，樣樣都超好吃！這道菇菇煲給料超豐富、超營養，有著滿滿菇類與青菜之外，湯頭濃醇又帶點麻油香氣，喝起來十分順口！薑黃飯煮的Q彈不軟爛，小菜精緻入味，樣樣都不踩雷、好美味！

▲兆康宴南洋蔬食料理（圖／美食客cindyeateat提供）

圖、文／MENU美食誌

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