夏天玩水就去5個免費景點！遊樂設施、堆沙堡都有　待在城市就能消暑

▲全台5 個城市裡就可以安心玩水的景點（圖／台南旅遊網、嘉義縣竹崎鄉公所）

夏天一到，大家再也沒耐心待在悶熱的室內，想帶孩子去消暑又沁涼的地方玩水，不一定要花大錢去水上樂園才能盡興，也不一定要去溪邊或海邊，不但路途遙遠，還要擔心環境安全問題。以下推薦全臺灣 5 個城市裡就可以安心玩水的景點，遊樂設施、堆沙堡、抓魚蝦樣樣不會少。

1. 新北塭仔底水公園

▲新北塭仔底水公園（圖／新北市政府水利局）

塭仔底水公園位於新北市新莊區，是兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的溼地公園。一踏進戲水區，繽紛鮮豔的設施散發濃厚的夏日氣息，噴泉設施有固定的噴水時間，池水不深，很適合帶小小孩來玩。不僅戲水區成了孩子的最愛，公園內其他設施也很完善，有兒童遊樂區、溜冰場、河廊彩繪、願景公園浮筒橋等，不管在陸上或水上都能夠盡情玩耍。

2. 新竹南寮親子沙灘

▲新竹南寮親子沙灘（圖／新竹市政府）

新竹南寮遊客服務中心在去年進行轉型，除了在室內規劃 2 層樓高的大溜滑梯，也在戶外結合原有的南寮親子沙灘，提供親子假日出遊的好去處。南寮親子沙灘大而寬敞，不用怕人太多而擠在一起，有沙坑、小水池、溜滑梯等，打水仗、堆沙堡都不是問題，水池一旁還有大螃蟹、大烏龜等造景，讓孩子玩得不亦樂乎，水質使用無氯的自來水自流系統，沙坑使用環保矽砂，打造一個安全無虞的戲水環境。

3. 嘉義竹崎公園兒童戲水區

▲ 嘉義竹崎公園兒童戲水區（圖／嘉義縣竹崎鄉公所）

竹崎公園兒童戲水區位於竹崎親水公園內，戲水池池水清淺，以溜滑梯為中心，結合水柱及大水桶變化出多種多樣玩法，戲水池周邊有防曬頂棚跟座位休息區，方便家長全方位看顧孩子的戲水安全。沿著朴子溪而建的竹崎親水公園，佔地十分廣闊，園內除戲水區，還有吊橋、天空走廊、花仙子步道、舊蒸氣火車頭展示區等，玩完戲水池後也可以順遊其他景點。

4. 台南河樂廣場公園

▲台南河樂廣場公園（圖／台南旅遊網）

南臺灣最大的都市戲水景點，非臺南河樂廣場公園莫屬了，原為中國城商圈，在沒落後重新改造，保留原中國城的結構並賦予嶄新設計，改建時甚至被評選為世界七大最期待的公園之一。河樂廣場的水為自動水循環系統，水質清澈到可以倒映藍天白雲，且水位會自動調節，最深僅 50 公分，可以放心帶孩子來遊玩。不同於白天的熱情奔放，夜晚時結合燈光造景，有另一種夜色的浪漫之美。

5. 宜蘭螃蟹冒泡

▲宜蘭螃蟹冒泡（圖／大湖底休閒農業區）

位在宜蘭員山的螃蟹冒泡，是一處天然湧泉的戲水區，從地下不斷湧出泉水的樣子像是螃蟹在吐泡泡，因此而得名。早期附近的居民會在此洗衣、汲取日常用水，近年來則因為觀光產業的興起，規劃為免費戲水區。由於是天然湧泉，水溫長年維持在 20 度左右，水質清澈甚至可以看見魚蝦悠遊，是夏天很熱門的玩水景點，但也因為環境很天然，玩水時要小心池底的石頭和青苔以免滑倒受傷。

隨著共融式公園概念的興起，許多公園不只有傳統的休憩功能，也結合戲水設施，尤其到暑假 7、8 月時會還會有更多戲水區會陸續開放，利用假日帶著孩子到附近公園玩水，不但能提升親子感情，每週征服不同公園的戲水區，保持玩耍的新鮮感，應該也是種另類的平凡小幸福吧！

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