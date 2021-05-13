風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

▲GUCCI進軍高級錶市場，首次推出陀飛輪錶款。（圖／Gucci提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

GUCCI今年迎來100周年生日，送給自己具指標意義的大禮物，即是正式跨入高級製錶，以GUCCI 25H、G-Timeless、Grip和高級珠寶錶為主軸，首度推出身價440萬元起跳的陀飛輪與跳時錶等複雜時計，外在展現品牌引以為傲的義大利美學，內在則有所屬Kering開雲集團機芯廠支持，搶攻金字塔頂端市場。

▲藍色砂金石面盤點綴蜜蜂圖案的GUCCI G-Timeless 40mm陀飛輪鑽錶，7,150,000元。



1972年GUCCI進軍錶界，將服裝與配件的時髦風格注入腕錶設計中，是品牌辨識度百分百的時尚錶，且品質經過嚴格把關，強調瑞士製造，品管、組裝及鑽石鑲嵌皆於拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）進行，錶面則在位於提契諾州（Ticino）的Fabbrica Quadranti錶面製造公司打造，而裝飾工藝也在Fabbrica Quadranti完成。

▲GUCCI 25H 40mm 18K金陀飛輪錶（左）4,400,000元，GUCCI 25H_40mm，鉑金款6,200,000元。





▲GUCCI GRIP 18K金跳時鑽錶，9,150,000元。



慶祝品牌百周年之際，Gucci宣布邁向高級製錶領域，焦點是Kering機芯廠研發的厚度僅3.70毫米超薄GG727.25自動上鍊機芯首度登場，成為GUCCI 25H腕錶的強大內在，名稱源自創意總監Alessandro Michele的幸運符碼，配上橫線條裝飾的超薄錶殼顯得俐落，更華麗的設計為G-Timeless陀飛輪錶，面盤飾以22隻閃亮小蜜蜂；此外，品牌同時推出高達915萬元的GRIP跳時錶，錶圈與錶耳共鑲嵌44顆長方形切割鑽石襯身價。

▲愛馬仕H08 DLC鈦金屬搭橡膠錶帶款，176,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）



而在複雜功能錶、裝飾工藝錶、珠寶錶與日常款式均有完整系列的愛馬仕（Hermes），今年推出全新設計的H08系列男錶，枕形錶殼僅僅框住圓形面盤，讓所有銳角與曲線都融為一體，共有石墨烯複合材質錶殼搭配黑色橡膠錶帶款，以及消光黑色DLC鍍膜鈦金屬錶殼和緞面絲紋打磨鈦金屬錶殼，配上深灰色的錶盤並搭以新款的藍色或黑色編織錶帶、黑色或橘色橡膠錶帶等3種款式，流露優雅運動風風格。

▲愛馬仕H08腕錶石墨烯複合材質款，276100元。

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