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「別害怕人生從此會不同！」成為新手媽媽的4個心理調適

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▲成為媽媽。（圖／女子學）

▲聊聊 4 個成為母親的心理調適（圖／Pexels@Polina Tankilevitch）

在成為媽媽之前，你準備好了嗎？

這裡的準備好並不是指實際的物質上的金錢方面，而是心理狀態的調整，想想從今天起，必須肩負一個生命的重量，那份責任與壓力會有多大？尤其是對於第一胎的新手媽媽來說，有很多事情都是第一次面對，如果沒有做好心理建設和事前準備就直接上陣，無疑是手無寸鐵就上戰場。因此這篇，想來跟妳聊聊 4 個成為母親的心理調適：

1. 每個階段都需要重新適應

▲成為媽媽。（圖／女子學）

▲每進入一個新的階段，我們就需要重新適應一次不同的轉變，生小孩也是。（圖／Pexels@MART PRODUCTION）

人的一生會經過許多不同的階段——求學、就業、戀愛、結婚，每進入一個新的階段，我們就需要重新適應一次不同的轉變，生小孩也是。

很多媽媽在懷孕生產後，容易陷入一個迷思，覺得有了小孩讓一切都變了，不再能夠睡到自然醒、想去百貨公司逛街就立刻出發、興致一來也無法說走就走衝一場夜貓場電影，好像人生被禁錮一樣。

可是事實是，每個階段本來就都會有各自需要碰到的難題，一定會有需要重新調整的地方，也一定會伴隨著有些迷惘、不安和焦慮的心情，這全都是必經的過程！不過，別忘了在有所捨棄的同時，我們往往也會有所獲得。

2. 孩子和自己都是獨立的個體

▲成為媽媽。（圖／女子學）

▲每一個人生來就是一個完整而獨立的個體（圖／Pexels@Louis LIM）

每一個人生來就是一個完整而獨立的個體，隨著生命旅程的增長，可能會開始擁有許多不同的角色，是父母的子女、先生的太太、老闆的員工和孩子的母親。

這一切就像是闖關遊戲一樣，目的是豐富生活的精彩度，而非必須收集的拼圖，並不是結了婚後才能完整，也並不是有了小孩之後就一定要失去自己。

就算是 XX 媽媽，你也不是小孩的附屬品，不需要因為他們而犧牲任何想做的事。相同地就算 XX 是你的小孩，也不是你的所有物，不要把一不小心就把自己未完成的期望加諸在他們身上。

3. 別人的一切都只是僅供參考

在這世界上，有很多既定的準則告訴我們該怎麼做才是對的和好的，但在「為人父母」這件事上並沒有絕對的好壞，只要最適合自己和孩子的方式就是最棒的，其餘旁人的建議都只是僅供參考。

孩子就像是一張未經沾染的純潔白紙，他們出生來到世上便開始學習與探索，有很多第一次需要經歷，而父母們也是如此，在育兒與教養上同樣有許多事物都是初次經歷，有不會、不懂或是做錯的時候是很正常的，不必給自己一定要做到完美的標準，和孩子一起學習成長就好！

4. 怎麼愛孩子就怎麼愛自己

▲成為媽媽。（圖／女子學）

▲怎麼愛孩子就怎麼愛自己（圖／Pexels@Tatiana Twinslol）

在多數的家庭中，女性都是主要的照顧者，常常在經營家庭與育兒的過程，漸漸忽略自己的需求、自己的慾望和自己的理想。每回出門前忙著整理孩子的外出用具，根本沒時間打理自己的儀容，所有一切全配合孩子。

這難道就是母親的宿命嗎？當然不是！也許的確在忙碌的育兒生活中，很難像過去一樣老是畫完整的全妝，但可以選擇簡單地夾上髮夾、畫上喜歡的口紅顏色，這些小舉動都可以讓自己明白，你還是你自己。在愛孩子的同時，也多保留一點空間給自己，因為你也值得被用心動對待！

在真正育兒的過程中，一定會有很多兵荒馬亂的時候，也許不能百分之百做到盡善盡美，但請把這 4 個心理建設放在心底，必要的時候絕對能成為支柱，為你注入動力與信心。

延伸閱讀：

害怕身分改變失去自我？別只想著恐懼，先問自己：「如果沒有成為媽媽，以後會不會後悔呢？」

Mother to be：台劇《未來媽媽》道出真實人生的為難，婚不婚？生不生？孕不孕？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 自我, 親子, 媽媽, 家庭, 心理, 情緒, 母親

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