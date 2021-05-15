星巴克夏季「鳳梨泳圈杯套」萌翻！　還有變色冷飲杯、手袋全帶走

▲日本星巴克推出了超萌「夏令營」組合 。（圖／翻攝自日本星巴克官網）

編輯 ／Ann

炎炎夏日來一杯冰咖啡最為愜意，日本星巴克這回推出了一款夏令營組合，其中包括可變色冷飲杯、透明提袋以及咖啡包，最療癒的還在後頭，竟然為杯子量身打造了一款鳳梨造型游泳圈，可套在杯身上，讓杯子也游泳漂浮於水中消暑一下！

▲倒入冷飲就變色的冷飲杯 。（圖／翻攝自日本星巴克官網）

日本星巴克「夏季夏令營」系列還未開賣就吸引大批粉絲熱議，此次推出的限定組合以「冷飲杯」為主角，只要倒入冷飲就會從淺藍色變成漸層色，模樣十分療癒。還有貼心的透明提袋，以冰塊造型設計，簡約白色提把加上品牌Logo印製於前方，上手就變成時尚單品；最後還提供4袋便攜式冰滴咖啡包，到哪都能享受美味咖啡。

▲鳳梨造型的游泳圈，小巧模樣立刻戳中少女心，預計5月17日開賣。（圖／翻攝自日本星巴克官網）



而此系列除了療癒的冷飲杯組合還不夠看，更逗趣附上了鳳梨造型的游泳圈，小巧模樣立刻戳中少女心，仔細看泳圈以鳳梨的黃、綠色系為靈感，中間還有星巴克女神坐鎮，充氣之後，中央的圓形空隙正好能夠容納冷飲杯，可以讓飲品放入水中漂浮「游泳」一下。此次系列公開後也引發網友熱議：「必須搶」、「泳圈太Q了吧」、「真的是搶錢。」