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Lisa新瀏海踩了「兩大誤區」難怪被嫌棄　高額頭、圓臉更要小心為妙

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa自從卸下原先最招牌的豐厚妹妹頭瀏海，慢慢轉變為「空氣瀏海」，大量出現在近期的作品與生活照當中，換了新瀏海的Lisa，有許多粉絲們都覺得不適合、拉低顏值，連女神的美顏都有點Hold不住了，不過這主要都是因為Lisa的新瀏海踩了「兩大誤區」導致，以下一起來看看。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa現在已經以「空氣瀏海」造型為主。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

Lisa的臉型偏圓，開始露出額頭後，也讓人發現她的額頭是屬於比較高的，這樣的狀況下瀏海更要注意細節，才不會看起來像是有髮際線危機，而Lisa的新瀏海造型也不是通通都失敗，只要避開「兩大誤區」，也能恢復女神光彩！

▲Lisa的新瀏海也有成功的範本，空氣感、微彎弧度、整體寬度都剛剛好。

＃瀏海髮絲留太少、太稀疏

「空氣瀏海」最重要的就是要營造空氣感，但是每個人適合留下的髮量其實都不一樣，留得多、留得少給人的感覺也不同，像Lisa某次接受訪問時，所做的空氣瀏海造型就明顯過於稀疏，讓人想起古代宮廷風的瀏海，完全沒有修飾的效果，還不如直接All back還比較清爽。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa的錯誤示範：瀏海太過稀疏。（圖／翻攝自YT@엘르 코리아_ELLE KOREA）

＃太扁、還油掉

為了要維持空氣感，蓬鬆、弧度是空氣瀏海的精髓，然而Lisa在私下外出時就犯了這個錯誤，任憑瀏海直直貼在額頭上，而且還油掉，變成一條一條的，就算有仙女顏值也絕對是NG，扁塌的瀏海容易讓人視覺上感覺臉變大，高額頭也會變得無所遁形。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa的錯誤示範：瀏海扁塌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

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關鍵字：

Lisa, 瀏海, 空氣瀏海, 誤區

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