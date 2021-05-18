在第三者趁虛而入之前　我和你的感情就已出現裂痕

▲訴說劈腿與無縫接軌（圖／Pinterest，下同）

如果無縫接軌與劈腿的人是壞人，被無縫被劈腿的人是可憐人，那麼同時無縫過別人又被別人無縫過的我，究竟是壞人還是可憐人？

更何況，有些感情一方劈腿，另一方無縫接軌，那麼是不是雙方都成了壞人？那大家都是壞人，又是一個什麼樣的世界？

有意無意都傷人的第三者

對我來說，感情的好與壞，是端看受傷程度來被「衡量」出來的。我了解被劈腿、被無縫的人心裡很痛，但是我也知道，一段走得安穩的感情，不容易會出現劈腿或是無縫的現象。一段感情之所以走向終點，通常都是關係中出了問題，而感情的雙方沒有辦法解決，所以才會有第三者趁虛而入，不是嗎？

她只是最最無辜的第三者／就算她消失此刻／告訴我能得回什麼呢／責怪她又憑什麼呢？

她只是無意闖入的第三者／我們之間的困難／在她出現之前就有了／雖然我憤怒但是我明白的／把過錯讓她去揹著／那是不對的 — 梁靜茹〈第三者〉

加速化學反應的催化劑

我寫這一篇文章的用意，並不是希望讀者想開一點，也不是要讀者拿去給被劈腿的人說：「我就說吧！你們的關係早就有問題了，他只是恰好出現罷了。」這是很傷人心的行為。

但是，如果你沒有那麼傷心了，你已經不在被劈腿的感情漩渦裡打轉的時候，是不是能重新審視你和前一段感情走向破裂的原因是什麼呢？有什麼關鍵點是你沒有把握好的？我覺得這才是感情得以進步的關鍵。

一段關係的結束，無論是第三者的出現，或是兩個人個性不合自然分手，我覺得那是相同的。國中理化學過，催化劑扮演的角色並不是改變化學反應的進行，而是加速化學反應的進行。

對我而言，第三者就像是一個催化劑，他讓彼此之間的摩擦更加地劇烈，原本就已經存在的問題更快地被突顯出來，進一步導致分手更快到來而已。

回到「我」再一次成長

所以，被劈腿的感情跟自然走向滅亡的感情，其實沒有什麼差別，你們要做的事情都是：審視感情當中的缺失在哪裡？有哪一些是不可變動的因素，下一次在談戀愛時應當避免找尋有這些特質的人。有哪一些是可變動的因素，可以趁著單身的時候去培養自己應對危機的能力？

在前面的文章中，我談了許多培養安全感的方式，透過朋友圈，也能夠增進一個人內心的安全感。這就是一個人的時候也能磨練自己的方式。

但我還是要說，如果你還沒有準備好、還在責怪是第三者害了你們分手，那也沒關係，畢竟就算是第三者催化了分手的到來，「加劇」這一件事情本身，也是一個極大的傷害。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫／拍攝

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