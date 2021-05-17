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包．開箱／買來就生鏽！BALENCIAGA「仿舊機車包」保證騙過你

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▲巴黎世家全新 NEO CLASSIC USED「復古版包款」仔細看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

BALENCIAGA（巴黎世家）機車包在去年（2020年）滿20歲，熱潮持續不減，這回又迎來了全新 NEO CLASSIC USED「復古版包款」，超狂的做舊工藝加上經典輪廓輔助，仿佛生鏽、褪色般的使用痕跡，交織出時代的魅力，現在《ET FASHION》包開箱帶你近距離仔細看！

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲NEO CLASSIC USED復古版包款，微風信義店獨賣。（圖／品牌提供）

要提到BALENCIAGA經典包款，機車包當之無愧，「Classic City」在20週年之際蛻變成「Neo Classic」，細節有些許變化，藝術總監Demna Gavalisa帶來5個尺寸、4種牛皮材質，從City Nano到City L，其重新調整的比例，讓具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯更吸睛，原先的軟身皮革更為硬挺，經典矩形化作梯形，都是新機車包的進化特點。

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲多處做舊細節相當迷人。（圖／記者鮑璿安攝）

今年則全新迎來了NEO CLASSIC USED復古版包款，顧名思義像是使用多年，獨特的做舊細節讓人陶醉。包款內襯皮革堅韌耐用且兼具功能實用性，外部使用的小牛皮和金屬五金配件呈現復古做舊感，仿佛真的經歷時間而生鏽。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Neo Classic Used復古版手袋均配有可拆卸肩帶和品牌標識橡膠鑰匙扣 。（圖／品牌提供）

且比起Neo Classic柔軟許多，古黃銅色的五金配件，更為柔和的手提柄，以及上窄下寬的鮮明梯形造型，增添辨識度。同時正面皮革飾牌的中間飾以壓印的品牌標識，小巧且低調，兩側分別以機車包標誌性的鉚釘固定。包款內部採用結實耐用的納帕小羊皮襯裡，並設有口袋，實用性質不可小覷。

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關鍵字：

包開箱, 巴黎世家, 機車包, BALENCIAGA, NEO CLASSIC

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