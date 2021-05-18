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把「勤洗手」當習慣！10款手部清潔用品　隨身攜帶到居家款都有

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自tw.loccitane.com

最近國內疫情升溫，大家也開始更積極防疫，除了口罩，也要注重手部的清潔，這裡就幫你精選出乾洗手、洗手皂等10款「手部清潔用品」，從隨身攜帶到居家使用的都有，讓你可以隨時消毒、清潔。此外這些產品的成分和氣味，讓你在謹慎防疫的同時，也能舒緩心靈、保持安定。

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

【隨身攜帶防疫用品】

防疫一定要勤洗手，所以外出時別忘了隨身攜帶乾洗手等消毒、清潔產品。除了講求實用，外觀也是一大重點，像精緻小巧、如香水一般的「手部乾洗清潔露」、「小圓瓶免洗手噴霧」就很值得買，還有造型唯美的「櫻花片類紙香皂」也受到消費者喜愛。

1.SÉCHIÚ 清新草本調手部乾洗清潔露

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

2.oooh 小圓瓶香氛保濕免洗手噴霧

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

3.創藝皂學 隨身旅行便攜精油花片類紙香皂

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

【造型手工皂】

除了隨身攜帶防疫小物，家中的清潔用品也要補齊，這裡介紹的三款香皂不只清潔力強，還做成特殊造型，擺在家中還可做為裝飾佈置。像多肉植物造型手工皂就很可愛，放在浴室好像迷你盆栽，還有做成麻將、紅龜粿等有趣模樣。

1.禾日香氛生活 多肉植物 造型手工皂

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

2.青手作皂 將大三元洗手皂禮盒

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

3.G's Life 居事。生活 紅龜好運三入禮盒組

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

【天然、茶樹清潔套組】

在選擇清潔產品時，可以考慮孕婦、敏弱肌皆適用的天然成分，茶樹、清新草本配方讓手部在清洗的同時，也能進行保養修護，並達到安定與舒緩心靈的效果。

1.澳洲科菈Koala eco 天然精油護潤洗手露500ml二入組

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

2.FOR TWENTY 胺基酸柔敏潔淨露3入組

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

3.THEORY清潔理論 抗菌系列組

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）

4.歐舒丹 勤洗手防疫組

以上商品都可以在Pinkoi官網購買，另外知名護膚品牌歐舒丹L'OCCITANE也推出了居家必備的「勤洗手防疫組」，裡面是馬鞭草和乳油木成分的潔手沐浴液、補充包，成分溫和不刺激，經常洗手也能維持潤澤、不怕乾澀。

▲手部清潔用品。（圖／Pinkoi提供）
 

►醫師曝「4大居家防疫習慣」！　每天消毒手機、外衣脫了別亂放

►防疫不怕金魚腦！手機「內建查足跡」功能學起來　是否接觸案例立刻知曉

關鍵字：

pinkoi, 防疫, 乾洗手, 洗手, 清潔, 香皂

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