説・流行／日法混血「小狐狸」輕鬆入手　GD、Jennie全被圈粉

記者王則絲／專題報導

創立於法國巴黎的時尚品牌Maison Kitsuné，其招牌的「小狐狸」圖案，想必大家多少都有點印象，近幾年來積極在不同領域聯名發展，像是最近與PUMA推出的聯名鞋款就大受歡迎，雖然Maison Kitsuné在台灣知名度還不算高，但是各國明星包括GD、Jennie、楊冪⋯⋯都曾在私服中使用過單品而受到粉絲注意，今天《ET FASHION》就來帶大家更深入了解Maison Kitsuné，以及推薦必收的單品。

▲Maison Kitsuné為GD的愛牌，前女友水原希子也曾穿上。（圖／翻攝自推特）



Maison Kitsuné於2002年時在法國巴黎創立，由曾經擔任過Daft Punk樂團經紀的法國音樂人Gildas Loaec，以及擁有建築系背景的日本設計師Masaya Kuroki共同成立，因此品牌才有「巴黎遇上東京」的日法混血說法，同時作為一間唱片公司與時尚品牌，也開設咖啡廳，可說是一個Life style品牌。

「Maison」在法語中是「屋」的意思，「Kitsuné」則有日文的「狐狸」之意，在日本民間傳統裡，狐狸擁有多條生命和改變樣貌的妖術，蘊含變化多端的意思，也以此暗喻品牌的多變風格。

設計師Masaya Kuroki從小移居法國，懂得法式休閒的箇中奧妙，也了解日本文化的特色，而兩國文化如何體現在Maison Kitsuné的設計中，Masaya Kuroki曾說過：「其實我們每個季度的系列都具有強烈的法式風格，靈感來自巴黎或是城市，我覺得日本對於品牌最大的影響在於細節方面，比如我們非常注重剪裁，以及運用最優質的面料。」

▲Maison Kitsuné的招牌「小狐狸」。（圖／翻攝自IG）



Maison Kitsuné如今創立已19年，在服裝上貫徹了法國的學院風格與日式的極簡主義，標誌性的「小狐狸」為品牌最大特色，幾乎能在各式單品上發現它的蹤跡，可能以狐狸頭、狐狸剪影或是滑稽可愛的樣貌出現，第一次入坑的話，特別推薦可以從配件上下手，包括日常實用的帆布袋、棒球帽、漁夫帽，或是先前與Native Union推出的3C週邊，價位約落在三千元以內，非常好入手。

▲韓女星Jennie、Irene曾背過相同的「狐狸頭」托特包。（圖／翻攝自推特、官網）



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