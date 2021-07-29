肌膚『古溜』再現！Smoothglo™療程素顏像上濾鏡

▲Smoothglo™助除皺、緊緻肌膚。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者 邱筱茜／採訪報導

臉頰斑點明顯，毛孔粗大、肌膚失去光澤感，民眾照鏡子，自己怎麼看就是不順眼，出現這些問題，小心很可能是肌膚老化現象。

▲醫美Smoothglo™雙機單療程，幫助改善肌膚狀態。（圖／記者劉亮亨攝）

國際皮膚科診所院長彭賢禮表示，「我們從25歲以後，每年會流失1％的膠原，膠原的流失，會讓皮膚漸漸失去彈性，膚色不均、泛紅、細紋以及毛孔粗大，甚至是比較粗比較深皺紋，都有可能是肌膚老化現象」，醫師也提到，「民眾做好防曬、生活作息正常，能延緩肌膚老化速度。」

肌膚如何「保鮮凍齡」是女人一生的課題，皮膚科權威彭賢禮醫師，近日參與第三屆，世界美容醫學高峰會亞洲大會，與世界級雷射美容專家，以視訊會議交換治療經驗，討論風靡歐美，延緩肌膚老化的Smoothglo™療程，會議上醫師們，分享臨床治療成果，前後對比照，令人驚艷，Smoothglo™透過M22和傳奇電波雙機單療程，加上專業醫師的治療操作，讓素顏肌膚「古溜」，就像上了濾鏡。

▲國際皮膚科診所院長彭賢禮，受訪說明Smoothglo™療程。（圖／記者劉亮亨攝）

會議上義大利醫學美容專家Dr. Matteo Tretti Clementoni，分享臨床實驗案例，前後對比照令人驚艷，smoothglo™透過M22，和傳奇電波雙機單療程，加上專業醫師的操作治療，改善肌膚狀況，國際皮膚科診所院長彭賢禮表示，「這項療程，是透過微針穿刺進皮膚，加上RF的電波，刺激我們真皮層膠原的新生，膠原新生緊緻後，整個膚質就會變好，細紋改善、毛孔縮小。」

國際皮膚科診所院長彭賢禮提到，「藉由M22來改善顏色的部分，增加膠原，微針的RF，可以針對真皮的膠原增生，改善細紋、毛孔的部分，有1+1大於2的作用。」

▲義大利醫學美容專家Dr. Matteo Tretti Clementoni，參加視訊會議。（圖／記者劉亮亨攝）

Smoothglo™同步改善多種的肌膚老化問題，M22的光療科技再度風靡全球，其實可以從日本OL，趨之若鶩的素顏療Photofacial®說起，國際皮膚科診所院長彭賢禮提到，「M22在這項治療裡面，除了有退紅的效果，還可以治療斑點問題，可以讓我們皮膚膚質，看起來比較亮。」他進一步提到，「義大利醫師Matteo，分享國外病人治療的參數，取得了非常好的效果，但這個是比較適合於白種人的參數，那我們也有改良對於亞洲人適合的參數，做一些調整之後，更適合亞洲人膚質的，包含斑點、退紅、增加膠原的部分。」

▲義大利醫學美容專家Dr. Matteo Tretti Clementoni，分享臨床實驗案例。（圖／記者劉亮亨攝）

Smoothglo™幫助肌膚重現「古溜」狀態，但醫師也提醒，在進行任何醫美療程前，民眾還是得先做足功課，選對適合自己的，才能安全有效找回美麗肌膚。