超簡單！皮膚科醫師：「做好5件事」，趕走肌膚敏感不適

▲換季肌膚不適，皮膚科醫師建議從以下5點下手。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間佩戴口罩再加上正值悶熱季節，使得肌膚泛油、過敏、發癢及乾燥等問題層出不窮。皮膚科王朝輝醫師表示透過適當的清潔、保濕，及做好防曬、睡眠充足及多攝取抗氧化蔬果就能讓皮膚回復健康光澤。



肌膚清潔不馬虎

隨著氣溫逐漸升高，肌膚的皮脂腺及汗腺的分泌開始旺盛，此時角質、油脂、汗水以及空氣中的灰塵容易堆積，而導致粉刺及痘痘的問題，王醫師提醒清潔是保養的第一步，但要如何挑選？最適合的臉部清潔產品是感覺清爽、不緊繃，如果洗後感覺油膩或太乾澀，則要重新挑選清潔產品，才能避免臉部清潔不乾淨而冒痘，或過度清潔造成皮膚受損脫皮的情況及代償性出油。



做好保濕 修護肌膚

保濕是一年四季不可省略的重要課題，王醫師表示大部份的民眾沒有保養品換季的習慣，但應依照膚質不同，及不同季節皮膚出油狀況差異，挑選適合的保養品，換季時的保養品應調整為具有保濕、修復功能以及低油度的產品．

隨時隨地防曬

春天陽光中的紫外線相比於冬天明顯增多，紫外線對皮膚的傷害除了皮膚變黑之外，也是斑點惡化的原因。王醫師也叮嚀紫外線是無所不在的，無論春夏秋冬、晴天或是陰天，甚至在室內，都有微量紫外線，因此隨時隨地都要防曬，並適時補充。

睡眠充足、攝取抗氧化蔬果

日常生活方面，也要有充足的睡眠，隨時補充流失的水分，以及多攝取抗氧化力高的新鮮蔬果，或者多補充茄紅素、維他命E、Q10等一般人容易攝取及取得的抗氧化劑，都是簡單卻也有效的肌膚保養方式。

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