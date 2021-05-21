GUCCI絕美小粉梳只送不賣！「口紅一哥」李佳琦教一招心機用法　撩男必勝

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝小紅書

GUCCI Beauty彩妝系列一直以超高顏值的包裝，擄獲女孩們的芳心，有點復古的金屬外觀、浪漫粉嫩配色，到仙氣爆棚的碎花......早已燒進少女們的心坎裡，而近期GUCCI又再度推出一款夢幻的「小粉梳」，先是在小紅書爆紅，就連韓妞們也在IG搶曬！

▲GUCC夢幻「小粉梳」一推出就在小紅書上爆紅。

GUCCI這款「小粉梳」為木質，中央印上品牌標誌，質感有目共睹，再加上令人無法招架的粉嫩配色，簡直一秒爆擊女孩心臟，另外，還貼心附上收納袋，有點棉麻的材質內裡綴上仙氣逼人的碎花，除了方便收納梳子，也可以放入唇膏、AirPods等小物，集外貌與實用性於一身，就連小紅書上最火的口紅一哥李佳琦也曾與鹿晗在直播上帶貨分享。

▲口紅一哥李佳琦也曾與鹿晗在直播上帶貨分享。

李佳琦也直播時趁機教學女孩們在梳子上噴點香水梳頭髮，小心機「髮間留香」，剛好是木質的「小粉梳」不怕噴上香水時香味走調，就連一起直播的鹿晗也被「小粉梳」燒到不行，現場就直接打包帶走了。

▲「小粉梳」只送不賣，是GUCCI香水系列的限定贈品。

最重要的是，這款一推出就造成轟動「小粉梳」，竟是GUCCI香水系列的限定贈品只送不賣，這也令許多網友們紛紛敲碗，許願獨立販售。

