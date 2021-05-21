fb ig video ETtoday search mobile

GUCCI絕美小粉梳只送不賣！「口紅一哥」李佳琦教一招心機用法　撩男必勝

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝小紅書

GUCCI Beauty彩妝系列一直以超高顏值的包裝，擄獲女孩們的芳心，有點復古的金屬外觀、浪漫粉嫩配色，到仙氣爆棚的碎花......早已燒進少女們的心坎裡，而近期GUCCI又再度推出一款夢幻的「小粉梳」，先是在小紅書爆紅，就連韓妞們也在IG搶曬！

▲ GUCCi小粉書 。（圖／翻攝小紅書 ）

▲ GUCCi小粉梳 。（圖／翻攝小紅書 ）

▲GUCC夢幻「小粉梳」一推出就在小紅書上爆紅。

GUCCI這款「小粉梳」為木質，中央印上品牌標誌，質感有目共睹，再加上令人無法招架的粉嫩配色，簡直一秒爆擊女孩心臟，另外，還貼心附上收納袋，有點棉麻的材質內裡綴上仙氣逼人的碎花，除了方便收納梳子，也可以放入唇膏、AirPods等小物，集外貌與實用性於一身，就連小紅書上最火的口紅一哥李佳琦也曾與鹿晗在直播上帶貨分享。

▲ GUCCi小粉書 。（圖／翻攝小紅書 ）

▲口紅一哥李佳琦也曾與鹿晗在直播上帶貨分享。

李佳琦也直播時趁機教學女孩們在梳子上噴點香水梳頭髮，小心機「髮間留香」，剛好是木質的「小粉梳」不怕噴上香水時香味走調，就連一起直播的鹿晗也被「小粉梳」燒到不行，現場就直接打包帶走了。

▲ GUCCi小粉書 。（圖／翻攝小紅書 ）

▲ GUCCi小粉書 。（圖／翻攝小紅書 ）

▲「小粉梳」只送不賣，是GUCCI香水系列的限定贈品。

最重要的是，這款一推出就造成轟動「小粉梳」，竟是GUCCI香水系列的限定贈品只送不賣，這也令許多網友們紛紛敲碗，許願獨立販售。
 

關鍵字：

GUCCI, 小粉梳, 李佳琦, 鹿晗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

不珍惜會後悔！有他當朋友、戀人最幸運的「星座+血型」TOP5

TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿

TWICE志效大開腿Solo熱跳狂野舞蹈　狂曬飽滿S曲線粉絲福利給超滿

女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

女生談戀愛「5件事」千萬不要做，「過度要求」太考驗人性

4間連鎖咖啡「外送外帶」優惠　星巴克買一送一、丹堤買5送5 Jennie愛用「環狀物」原來是這樣用　私下其實超愛穿「最醜拖鞋」 凱特王子妃穿新衣紅裙網讚：好瘦！身上項鍊意外親民，立馬被搶空 歐陽娜娜撞衫Jisoo仙氣完敗！網點出「一敗筆」輸了：很多餘 韓國女生靠「3步驟按摩法」去黑頭！皮膚科醫師認證溫和又有效 塗了防曬還變黑？網揭：和「3大原因」脫離不了關係 只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面