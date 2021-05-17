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星巴克「小香風杯套」顏值升級！純白色、珍珠鍊帶　背上仙氣爆棚

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編輯／Emily　圖／翻攝自farfetch.com、小紅書@Gean、@lily、@開心憨憨、@愛在星巴克

星巴克的包包周邊越做越厲害，每次出新品都會引起搶購潮，先前有一款「墨綠菱格紋杯套」因為激似香奈兒水壺包，而在網路上爆紅。上回沒搶到別難過，最近大陸星巴克又推出最新版「小香風杯套」，同樣有著經典菱格紋，但顏色換成適合夏天的純白，還加上珍珠增添貴氣。

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

大陸星巴克這次推出的「純白小香風杯套」直接美出新高度，印了菱格紋的白色皮革高級有質感，中間有醒目的金色星巴克人魚LOGO，杯套的背帶是金色鍊條，還加上幾顆珍珠裝飾，背上去整個仙氣爆棚，秒變氣質小姐姐，杯套裡面搭配的保溫瓶也一樣是白、金配色。

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

這款杯套加保溫瓶其實是一個禮盒組，裡面還搭配了一本筆記本和一支原子筆，全都是白色加金色，筆記本封面的小亮片裝飾和珍珠扣環非常貴氣，整組一起使用也太唯美。另外還有一款像放大版杯套的「純白水桶包」，有著類似的紋路和金鍊背帶，容量很夠用，可以把保溫瓶、本子全裝進去。

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

現在大家對裝水壺的杯套很講究，所以不只星巴克，許多精品品牌也紛紛推出有設計感又美觀的杯套。以迷你手袋著稱的法國品牌Jacquemus，就推出一款「紫色皮革環保杯套」，寬背帶設計簡約有型，顏色選用夢幻的薰衣草紫，讓女孩們看了心動不已。

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

▲星巴克純白杯套。（圖／翻攝自小紅書@Gean）

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關鍵字：

星巴克, 杯套, 白色, 珍珠, 小香風

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