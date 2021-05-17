「象印品牌週」最低999元起！美型咖啡機、電子鍋輕鬆到手

文／C編

疫情拉緊報，若非必要出門，宅在家才最安心，備齊小家電、防疫同時展現廚藝，購物網站「Her和她」推出「象印品牌日」，其中黑厚釡微電腦電子鍋堪稱煮飯神器，還有咖啡機、電熱水瓶、鐵板燒烤組等等，煮出美味的餐點，再來一杯咖啡，不論是居家工作或是宅在家，依然要好好過日子。

象印 10人份日本製黑厚釡微電腦電子鍋（NL-GAF18）

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▲象印 10人份日本製黑厚釡微電腦電子鍋（NL-GAF18），原價11000元、特價6999元，點我購買。



一家子很適合這台10人份電子鍋，蒸煮、燉煮出美味真輕鬆，吃出養生新概念，輕輕鬆鬆就可以取代快鍋、燉鍋跟蒸籠，蒸魚、蒸包子、燉湯、滷肉都不是問題。

象印 6人份黑金剛厚釜微電腦電子鍋 （NS-WXF10）

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▲象印 6人份黑金剛厚釜微電腦電子鍋 （NS-WXF10），原價3690元、特價1399元，點我購買。



家中人口少，可以挑選這款6人份的電子鍋，體積較小，方便收納，除了燉煮、蒸煮都可以完成之外，採用黑厚釜材質，可以加熱更加均勻，煮出好吃的白飯。

象印 10人份IH豪熱沸騰微電腦電子鍋（NH-VCF18）

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▲象印 10人份IH豪熱沸騰微電腦電子鍋（NH-VCF18），原價16150元、特價7490元，點我購買。

內釜直接發熱的IH加熱方式，可以讓加熱更加均勻，炊出鬆軟的白米飯，避免熱度不均勻，黑金剛厚釜可以讓溫度更加強力導熱，同時高效能保持鍋內溫度。

象印 6人份微電腦電子鍋（NL-AAF10）

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▲象印 6人份微電腦電子鍋（NL-AAF10），原價7400元、特價3450元，點我購買。

同樣採用IH的加熱方式，不僅受熱均勻，燉煮食材也是輕鬆沒有問題，重點是不需要顧火爐，還可以保溫加熱，相當方便省時，蒸煮、炊飯都可以完成。

象印 4杯份咖啡機（EC-TBF40）

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▲象印 4杯份咖啡機（EC-TBF40），原價2050元、特價999元，點我購買。

無論是喝咖啡才能清醒、把喝咖啡當儀式，或者就是愛喝咖啡，都需要象印咖啡機，可以煮出好喝濃郁的咖啡，保溫板的設計隨時隨地都可以喝到熱熱的咖啡，簡單易煮，方便省時。

象印 3公升SuperVE真空省電微電腦電動熱水瓶（CV-TWF30）

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▲象印 3公升SuperVE真空省電微電腦電動熱水瓶（CV-TWF30），原價6000元、特價2699元，點我購買。

Triple Save定溫加熱、省電保溫（90℃）時所耗電力只有21W，適合有寶寶的家庭，泡奶需要更精準的溫度，或是在外生活的小資族沒有飲水機，也很適合考慮這台。

象印 4公升SuperVE超級真空保溫熱水瓶（CV-DSF40）

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▲象印 4公升SuperVE超級真空保溫熱水瓶（CV-DSF40），原價9150元、特價5099元，點我購買。

超級真空構造SUPER VE設計，搭配不銹鋼的外殼，可以更加保溫，超廣角水量視窗，一眼就可以看出還有多少水量，適合喜歡泡咖啡、泡茶的人都應該備好。

象印 4公升日本製微電腦電動熱水瓶（CD-NAF40）

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▲象印 4公升日本製微電腦電動熱水瓶（CD-NAF40），原價8100元、特價5099元，點我購買。

日本製作的象印熱水瓶，採用微電腦控制水溫， 5段保温設定，適合各種茶葉沖泡温度，「定温加熱」功能，直接加熱至指定温度，內容器容量刻度，清楚確認水量。

象印 6人份STAN美型IH微電腦電子鍋（NW-SAF10）

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▲象印 6人份STAN美型IH微電腦電子鍋（NW-SAF10），原價21000元、特價13999元，點我購買。

日本製作的美型設計，方形的外型看起來就像是藝術品一樣，非常特別，裡面同樣採用黑厚釜內鍋，可以均勻加熱，讓白米飯煮起來更加Q彈美味。

象印 1.2公升STAN美型微電腦熱水瓶（CP-CAF12）

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▲象印 1.2公升STAN美型微電腦熱水瓶（CP-CAF12），原價7800元、特價5280元，點我購買。

1300W快速沸騰，咖啡杯2杯水量約2分鐘沸騰，「3段保溫設定」70℃、90℃、不保溫，可以按照自己的需求任選，方形的設計外形，放在家裡也很時尚好看。

象印 STAN美型咖啡機（EC-XAF30）

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▲象印 STAN美型咖啡機（EC-XAF30），原價5300元、特價3591元，點我購買。

95℃雙重加熱功能，提煉咖啡濃醇香，玻璃壺和漏斗一體構造，使用便利的漏斗玻璃壺組，可以輕鬆濾出咖啡，附冰咖啡專用水位刻度，保溫功能的保溫板。

象印 分離式STAN美型鐵板燒烤組（EA-FAF10）

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▲象印 分離式STAN美型鐵板燒烤組（EA-FAF10），原價8500元、特價5580元，點我購買。

可燒烤、燉煮、香煎等等，料理範圍廣泛深度4cm的「深型烤盤」，無論義大利料理、台式快炒都可以輕鬆搞定，烤盤表面採鑽石波紋加工不易沾附油脂及沾黏，零廚藝也能做出大師菜。