fb ig video ETtoday search mobile

楊冪「黑色蕾絲透視內衣」辣爆！最新維密畫報一張比一張更養眼

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪作為內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大中華區代言人，近期官方釋出最新形象廣告，由楊冪親身演繹多套性感內睡衣，其中一套「黑色蕾絲透視內衣」超犯規！在腰腹位置運用黑色透紗包覆，比起單穿內衣更引人遐想，雖然有西裝外套稍微遮擋，仍擋不住噴發的性感氣息，粉絲們暴動：「我都不敢直視了！」

▲楊冪穿維密睡衣。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自微博）

維多利亞的秘密於去年宣布由周冬雨拿下大中華區代言人之位，激起很兩極的聲浪，緊接著便誕生了另一位代言人——楊冪，今年已經34歲的楊冪體態保養得非常好，四肢纖細，還有一雙招牌的「鉛筆腿」，不過她瘦歸瘦，身材卻相當有料，平常穿衣比較保守的她，只要偶爾穿著深V的服裝就讓人驚艷。

▲楊冪穿維密睡衣。（圖／翻攝自微博）

這回出鏡最新的形象廣告，楊冪一口氣換上多套內睡衣，包括最一般的襯衫式睡衣套裝、絲質緞面洋裝⋯⋯其中也不乏大露背的款式，楊冪大方秀出一整片的美背，連脊椎的線條都看得一清二楚，一個回眸電暈眾粉絲。

▲楊冪穿維密睡衣。（圖／翻攝自微博）

另一套更是露骨，只見楊冪於西裝外套中僅穿著一件「黑色蕾絲透視內衣」，難得展現胸前深溝，透過薄紗看見肌膚更引人遐想，性感氛圍讓粉絲們不是流口水就是流鼻血，狂喊：「太美了」、「忍不住放大了」、「建議把外套脫掉」、「這真的是我能看的嗎？」

▲楊冪穿維密睡衣。（圖／翻攝自微博）

►維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

►泰勒絲「中空水晶裝」秀驚人好身材　杜娃黎波穿超低胸爭紅毯最美

關鍵字：

楊冪, 維多利亞的秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

星巴克5／13起買一送一「改採外帶」　4大連鎖百貨美食街全實聯制

這6款夯包縮小後可愛爆炸！LOEWE、BALENCIAGA……全部開箱給妳看 史努比大冰奶來一杯！聯名台味早餐超萌　還有夏日風Gogoro車貼 楊冪「黑色蕾絲透視內衣」辣爆！最新維密畫報一張比一張更養眼 這塊舒芙蕾讓你擁有軟綿少女肌　用「擲筊肥皂」清洗雙手得保庇 柯佳嬿逆齡「雙馬尾」根本少女！　仙氣襯衫露美腿造型大突破 錢怎樣都留不住！研究：「7種性格」讓人變窮，你也中了嗎？ 豔陽熱爆了！網搜超強「戶外型防曬」，有了它外出不怕黑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面