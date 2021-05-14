楊冪「黑色蕾絲透視內衣」辣爆！最新維密畫報一張比一張更養眼

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪作為內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大中華區代言人，近期官方釋出最新形象廣告，由楊冪親身演繹多套性感內睡衣，其中一套「黑色蕾絲透視內衣」超犯規！在腰腹位置運用黑色透紗包覆，比起單穿內衣更引人遐想，雖然有西裝外套稍微遮擋，仍擋不住噴發的性感氣息，粉絲們暴動：「我都不敢直視了！」

▲楊冪最新代言畫報釋出。（圖／翻攝自微博）



維多利亞的秘密於去年宣布由周冬雨拿下大中華區代言人之位，激起很兩極的聲浪，緊接著便誕生了另一位代言人——楊冪，今年已經34歲的楊冪體態保養得非常好，四肢纖細，還有一雙招牌的「鉛筆腿」，不過她瘦歸瘦，身材卻相當有料，平常穿衣比較保守的她，只要偶爾穿著深V的服裝就讓人驚艷。

這回出鏡最新的形象廣告，楊冪一口氣換上多套內睡衣，包括最一般的襯衫式睡衣套裝、絲質緞面洋裝⋯⋯其中也不乏大露背的款式，楊冪大方秀出一整片的美背，連脊椎的線條都看得一清二楚，一個回眸電暈眾粉絲。

另一套更是露骨，只見楊冪於西裝外套中僅穿著一件「黑色蕾絲透視內衣」，難得展現胸前深溝，透過薄紗看見肌膚更引人遐想，性感氛圍讓粉絲們不是流口水就是流鼻血，狂喊：「太美了」、「忍不住放大了」、「建議把外套脫掉」、「這真的是我能看的嗎？」

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