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陳意涵曝迷上玩IG「做一件事」　穿 FENDI 黃洋裝趕走壞心情

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▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI VERTIGO 系列上市，請到藝人陳意涵現身演繹 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI VERTIGO 系列上市，請到藝人陳意涵現身演繹，她以時尚且機能性的黃色洋裝亮相，正好與她喜愛的色系不謀而合，至於新劇《她們創業的那些鳥事》剛結局，陳意涵最近迷上什麼？她笑說：「近一周才開始學會在IG上尋找美食，希望生活能有點變化。」

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳意涵身穿Vertigo系列抽繩洋裝 。（圖／品牌提供）

Vertigo系列為FENDI 與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman的再度合作，以1970年代的迷幻濾鏡，扭曲經典 FF 圖案，打造全新 FF Vertigo 圖案，以鮮豔黃色和淺藍色為主色調。陳意涵以軍綠與亮黃色洋裝現身，她表示自己很喜歡實穿設計，「軍綠連身外套穿起來很挺，適合戶外很實用，而且還有大連衣帽可以遮陽。」而黃色也剛好是自己的最愛色，她認為穿上亮色服裝，心情也會變得很好。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳意涵喜歡黃色服飾，能夠帶來好心情。（圖／品牌提供）

陳意涵出演的新劇《她們創業的那些鳥事》風光完結，自己如何跟角色告別？她分享：「通常下班後回到家就會回歸現實，能夠馬上角色切換。」她也趁機爆料最近迷上在IG上找美食，而且是近一周才學會，其實陳意涵休閒活動很多元，她說拼圖、看書或煮飯都是興趣，也愛上陶藝，可以暫時拋開工作好好放鬆一下。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲夏季Vertigo系列以黃色和淺藍色的活潑色調展開 ，（依序） Baguette 1997 包款、拍立得相機、杯套。（圖／品牌提供）

夏季Vertigo系列以黃色和淺藍色的活潑色調展開，另也發揮戶外運動精神，在服飾中加入多口袋、變形設計，以運動風衣與比基尼等款式豐富機能感，除了男女服飾之外，也提供新款 Baguette 1997 包款、Peekaboo ISeeU Small 包款。更有特別訂製的寶麗來相機將1990年代經典的 Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600 拍立得相機，加上 FENDI 設計 DNA 中五彩繽紛的 FF Vertigo 圖案，成為此次一大亮點。

關鍵字：

FENDI, 陳意涵, Vertigo, 她們創業的那些鳥事

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