南韓皮膚科醫師毛孔細緻4步驟：每天洗臉、加強防曬都是重點

記者李薇／綜合報導

很多人都希望自己擁有無瑕疵的零毛孔肌膚，這樣上妝不但不會卡粉，也不會常常受到粉刺的干擾；南韓皮膚科醫師就分享自己居家保養的4個步驟，輕鬆養成水煮蛋肌膚不是夢，只要照著做，就可以擁有無瑕細緻的肌膚。

▲每個女孩都希望自己擁有零毛孔的肌膚。（圖／meung.e IG）



【毛孔變大3個原因】

1.油脂分泌旺盛

2.皮脂或廢物堆積，造成毛孔阻塞，引起痘痘或是粉刺

3.形成毛孔壁的彈力纖維減少，皮膚彈性下降

▲看起來平滑如水煮蛋肌膚的狀態。（圖／meung.e IG）

【毛孔縮小的4個方法】

1.早晚使用泡沫洗面乳洗臉

因為皮脂跟廢物的堆積，很容易撐開毛孔，導致鬆弛狀況出現，所以早晚的清潔變得更加重要，建議使用攝氏32度C的左右的溫水洗臉，過熱的水溫會擴張毛細孔，導致毛孔變大。

2.定期去角質

同樣跟上述的原理一樣，保持毛孔暢通乾淨，去除老廢角質也是非常重要的一環，建議可以使用含有水楊酸類的產品，可以更加溫和的代謝老廢角質

3.避免使用會讓毛孔阻塞的產品

建議在保養上可以挑選零油脂（oil-free）的保養單品，幫助肌膚控油保濕，像是一些凝凍類型的單品，就很適合使用。

4.四季都要塗防曬

一年四季都要塗抹防曬，避免肌膚老化，因為肌膚老化，毛孔也會變得粗大，同時也要充分睡眠，啟動肌膚的自我修護，漸少攝取糖分。

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