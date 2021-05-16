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非常時期請留意！營養師曝「增強免疫力」飲食，降低感染風險

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▲▼營養師曝「增強免疫力」飲食6原則 。（圖／Unsplash、IG）

▲防疫從增加自身免疫力開始。（圖／翻攝自IG/aoihamada、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣社區感染拉警報，確診者的足跡搞得大家人心惶惶，除了做好防疫工作外，營養師高敏敏表示，在這個非常時期，從飲食方面增加免疫力是很重要的，她也在粉絲團建議大家多吃營養食物，降低感染風險。

#每天吃5-8份蛋白質

蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分，若當長期蛋白質攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。建議每人一天需要吃5-8份蛋白質，大約是一個半左右手掌大小及厚度，最好平均從動物性及植物性兩種來源攝取。

▲▼營養師曝「增強免疫力」飲食6原則 。（圖／Unsplash、IG）

#每天吃2-3碗各色蔬菜、2-3顆拳頭大小的不同種水果

蔬菜水果中的植化素對人體有保護作用，像是黑色的菇類裡的多醣體能調節免疫功能；橘紅色蔬果包括：紅蘿蔔、黃黃甜椒、番茄等的維生素A的作用能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。

▲▼營養師曝「增強免疫力」飲食6原則 。（圖／Unsplash、IG）

#每周吃3次深海魚類

Omega-3有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。高敏敏提醒，Omega-3人體無法自行製造，建議建議每周吃三次深海魚類，例如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚，每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

#每天一碗糙米飯

澱粉選全穀雜糧，澱粉裡有豐富的維生素B群和各種礦物質，尤其維他命Ｂ2、Ｂ5、B6、葉酸對維持細胞黏膜健康，以及製造抗體等免疫功能有益。建議能以糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯。

▲▼營養師曝「增強免疫力」飲食6原則 。（圖／Unsplash、IG）

#每天吃2～3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段

多吃辛香料食物，像是大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，不論生吃或熟食皆宜。

#每天喝1-2瓶 250毫升的優酪乳（或小盒優格）

攝取優酪乳和優格補充好菌，可以調整、改善胃腸道健康、調節免疫，減少罹病機會，且優酪乳等發酵的乳製品是牛乳發酵後的產物，會把多數容易造成敏感的乳糖轉成乳酸，也能讓乳品的營養分解成小分子更好吸收，其他食物像是納豆、韓式泡菜，在發酵過程中亦會有好菌產生。

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關鍵字：

感染, 防疫, 飲食, 營養師高敏敏

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