Nike Kobe 6 Protro最新諜照曝光！後跟雙名字樣更顯紀念意義

說到上個月最鬧得沸沸揚揚的球鞋新聞，那 Nike 與傳奇球星 Kobe Bryant 合作合約到期，絕對是引起許多粉絲討論的話題了。因為代言合約的結束，同時也意味著之後可能買不到 Nike 出的 Kobe 鞋款，雖然據 Vanessa Bryant 透露，後面還會有兩雙 Kobe 6 Protro 新配色的販售情報，但不免與大眾之前預期會推出不少經典配色的期待產生落差，曼巴粉們都希望能再有機會入手心愛的 Kobe 鞋履。

而12日網路上突然曝光了一系列 Nike Kobe 6 Protro 全新配色 “Mamba Forever” 的諜照圖，應該是在雙方合作結束前，原訂要推出的紀念版本。整體鞋身以黑白色調作為主軸，以全黑的蛇麟紋路帶出曼巴蛇與生俱來的殺氣，而其餘部分則以對比的白色呈現，看來十分簡約、帥氣。此外之所以命名為 “Mamba Forever”，就是因為這雙鞋的地位不簡單，後跟印有 Kobe 與 GiGi 的字樣，加上曼巴學院的招牌 Logo 與燙金的背號點綴，不論是紀念意義或是收藏價值都瞬間爆棚，絕對是會令人瘋狂的特殊配色。

▲Nike Kobe 6 Protro 全新配色 “Mamba Forever” 諜照圖。（圖／sneakerbardetroit）

據悉 Nike Kobe 6 Protro “Mamba Forever” 有可能將於 2021 年夏季時登場，售價為 $180 元美金，看到此雙鞋款釋出，相信 Vanessa 應該還持續與 Nike 交流後續的合作事宜，但最終是否會真會販售眾說紛紜，一切還是得等官方宣布才能得知了。

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