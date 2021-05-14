亮・珠寶／香奈兒幸運數字5繞美鑽　不對稱長耳環可變耳釘

▲模特兒戴香奈兒可轉換式ETERNAL N°5 耳環，325,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

精品品牌各有所屬的幸運符碼，香奈兒女士生前便將「 5 」視為幸運數字，因為不僅呼應她位於黃道第五宮的星座獅子座，也與她童年於奧巴辛修道院的成長時光有緊密連結，長廊上五芒星辰圖騰在她心中烙下深刻記憶，此數字為她注入勇氣與力量，也讓她的第一款香水以N°5命名。今年是香奈兒（CHANEL）N°5 香水100 周年，品牌特別呈獻全新N°5高級珠寶系列，首波在台亮相是日常好搭配的鑲鑽設計，當中耳環可轉換成不同樣貌，更添穿搭樂趣。

▲香奈兒ETERNAL N°5 耳環採不對稱設計，一側為數字符號「5」，左側則可作為耳釘或耳墜兩種佩戴方式，325,000元。

香奈兒原定21日在台舉辦N°5 頂級珠寶展，但因近日新冠肺炎疫情嚴峻，宣布延後舉行，先釋出4件平日即可輕鬆穿戴的ETERNAL N°5珠寶，唯一可轉換之作是不對稱耳環，一側是鏤空結構的數字「5」襯托中央主鑽，另一側也結合「5」的垂墜長耳環可變身為簡潔的耳釘。

▲香奈兒ETERNAL N°5 項鍊，274,000元。





▲垂墜式設計的香奈兒ETERNAL N°5 項鍊，1,242,000元。



ETERNAL N°5項鍊則有2種款式，小型款項鍊以鑲鑽數字「5」搭配水滴造型設計，而大型款則在數字尾端飾以鑽石流蘇，好似香水滴落於頸間，兩款項鍊均可調整長度，讓女性自由穿戴；同系列也有數字5輪廓的鑽戒，中央略高以凸顯主鑽，搭配鏡面拋光戒環更吸睛。

▲模特兒戴香奈兒ETERNAL N°5戒指，244,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）則將最為人熟知的Monogram Logo化為珠寶符碼，推出將經典Logo花朵包覆在彩色寶石之中的B Blossom系列，新增白色瑪瑙、粉紅蛋白石、縞瑪瑙、孔雀石款式的開口式手環、項鍊、戒指與耳環，小巧又繽紛的設計非常討喜。

▲LV B Blossom 18K金孔雀石手環（左）239,000元，白色瑪瑙項鍊139,000元。（圖／LV提供，以下同）



▲LV B Blossom鑲鑽耳環（左）404,000元，粉紅蛋白石耳環338,000元。

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