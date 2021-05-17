從漁夫帽裡抽出衛生紙！新奇又實用設計　網笑噴「隨走隨抽太方便」

編輯／Emily 圖／翻攝自store.tenga.co.jp、IG@katsugyo_bag

日本常推出各種腦洞大開的小物，最近日本知名情趣用品大廠TENGA就推出了一頂「衛生紙套漁夫帽」，普通的黑色漁夫帽頂端多了個開口，可以從裡面抽出衛生紙，特殊設計讓網友看了忍不住笑噴，直呼「隨走隨抽太方便」、「求生意志強的男友必備」但仔細想想卻覺得很實用，戴上它出門就能隨時隨地安心的抽取衛生紙。

「衛生紙套漁夫帽」外型和普通的黑色漁夫帽一樣，中間有小小的TENGA Cup刺繡標誌，頂端部分則藏了玄機，原來裡面做成雙層結構，可以放入袋裝衛生紙，再從頭頂的開口抽出來，這樣就不用把面紙亂塞到口袋或包包，可以直接從頭頂取用，像日本的花粉季節或是平常外出郊遊，都很適合戴上它。

雖然「衛生紙套漁夫帽」戴起來很搞笑，但不得不承認實用度滿分，平常外出常有需要衛生紙的時候，不管是打噴嚏流鼻水、吃東西沾到…，這時總要手忙腳亂的從包包裡翻找，一不小心還可能沾到更多地方。有了這頂帽子，就能輕鬆解決這些問題，尤其對有過敏性鼻炎這種衛生紙需求量大的人來說，看了真的超心動。

另外，日本也出現一款獵奇的「活魚手提包」，外型是長條狀的透明水缸，附上一個小小的提把，裡面還真的有魚游來游去，提著它就像帶魚缸出門，讓很多人感到不可思議。但其實這不是為了搞怪，而是有真實用途的，它適合用來裝在市場上購買的活魚，或是釣魚釣到的戰利品，上面還有測量表可以監控水氧含量。

日本設計師 MONYA 打造了一款「破爛膠帶」，在推特上公開後火速爆紅，立刻引來超過7萬網友按讚，這款膠帶的靈感就來自平時大家拆開膠帶所形成的紋理，簡單來說就是沒撕好導致破破爛爛的樣子。只要將膠帶固定在一般物品上，立刻會顯現神奇效果，因為任何物品都會變成「沒撕好」的樣子，而且用來整人非常有用，絕對會讓人不知道從何下手。

▲日本設計師 MONYA 打造了一款「破爛膠帶」（圖／翻攝自推特@monyaizumi）



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