IKEA「漁網包」推出超美嫩粉、天空藍色　一個才99元必須包色！

記者王則絲／台北報導

每到夏天「漁網包」就會重新浮出水面成為爆款，透視鏤空的設計總能給人輕盈的視覺效果，像是法國精品LONGCHAMP今年春夏推出的「漁網包」就很受歡迎，隨便拎都時尚。而家具品牌IKEA也有推出「漁網包」，被網友譽為LONGCHAMP的平價替代款，除了基本款米白色，近日又推出全新的嫩粉色、天空藍與森林綠色，一個才99元，包色完全不心痛！

▲LONGCHAMP「Filet Le Pliage」漁網包系列推出許多顏色。（圖／翻攝自IG@longchamp、品牌提供）



LONGCHAMP今年夏天推出的「Filet Le Pliage」漁網包系列，非常受到消費者的歡迎，為LONGCHAMP與法國網狀購物袋製造商FILT合作打造，把網貸與LONGCHAMP經典的皮標、提把結合，價格相較其他包款更為親民，僅要3,400元就能拎回家，且提供非常多顏色選擇，包括黑、白、墨綠、橘紅、寶藍色、粉紅色⋯⋯。

▲IKEA原先就有推出基本款米白色的網袋，兩個一組NT＄179。（圖／翻攝自IKEA）



像這樣的網狀購物袋，本就是民眾們生活中常用的小物，令人感覺特別親民，而IKEA原本就有推出的基本款米白色網袋，就被網友們譽為LONGCHAMP的平價替代款，默默熱賣了一陣子後，IKEA便決定為它帶來全新顏色！包括嫩粉色、天空藍色與森林綠色，舒爽的夏日色系立刻擄獲民眾，引起討論，且一個才99元，全部包色也不會心痛。

▲IKEA近日推出全新顏色的網袋，包括嫩粉色、天空藍、森林綠色，一個NT＄99。（圖／翻攝自IKEA）



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