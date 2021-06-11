學Jessica「清爽系」穿搭視覺秒降溫！明亮淺色＋丹寧　西裝外套也零負擔

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@jessica.syj

韓女星Jessica（鄭秀妍）除了擁有個人服飾品牌，在社群上總是能帶來讓女孩們追崇的OOTD，眼看陽光燦爛的盛夏即將到來，Jessica在IG上運用清新配色、與材質變化，穿搭出「視覺降溫」的效果，誰說夏天只能穿清涼小可愛？學Jessica掌握以下重點，輕鬆搭配出夏日專屬「清爽系」穿搭。

＃One Tone 牛仔穿搭

穿搭小白們可以先從基本的白色系下手，Jessica以One Tone方式穿搭牛仔元素，整體遊走在率性與優雅之間，運用同色系的人字涼鞋與珍珠項鍊點綴，不過份裝飾，乾淨的淺色系風格，為炎熱天氣注入一股清爽氣息。

＃碎花＋丹寧層穿搭

小碎花可以說是春夏必備元素之一，Jessica在酪梨配色的花朵洋裝中加入丹寧，展現出多層次，明亮又不刺眼的風格，在視覺上帶來降溫效果，Jessica腳踩厚底涼鞋，較沉穩的大地色系意外溫暖、簡約。

＃小露性感甜美穿搭

不論是西裝外套、還是黑色系搭配，在夏天難免會讓人覺得有些負擔，Jessica聰明運用短版上衣小露腰身耍辣，不只能展現比例，也能在視覺上帶來清涼感，另外Jessica也選穿粉嫩的格紋西裝外套，加進甜美感，令人好感度倍增。

＃率性優雅穿搭

單車褲一直都是近年潮人、KOL們在IG上狂曬的單品之一，畢竟只要搭配一件簡單的白T就能直接出門了，即便是下樓倒垃圾也能超級時髦，Jessica一身鵝黃色西裝外套、與白色人字涼鞋清新亮眼，手拿Loro Piana的莫蘭迪藍灰包點綴造型，在展現率性的風格同時仍舊優雅吸睛。

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