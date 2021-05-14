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54歲「最美小龍女」李若彤不老秘訣！私房「安神助眠茶」大公開

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▲▼ 「最美小龍女」私房安神助眠茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

▲李若彤凍齡好狀態讓許多人都羨慕不已。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李若彤小紅書、微博

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從身材線條到肌膚外貌都超凍齡，完全看不出今年已54歲。常跟粉絲分享健身、保養秘訣的她，近日分享自己的凍齡秘訣之一就是擁有好的睡眠品質，不僅身體好、精神狀態好，對於養好肌膚也很有幫助，她更公開大方自己平時在喝的「安神助眠茶」，快來偷學「姑姑」的養生凍齡秘方。

▲▼ 「最美小龍女」私房安神助眠茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

她表示這款「安神助眠茶」是中藥師推薦給她的，需要的材料包含柏子仁10g、酸棗仁5g、遠志10g、合歡皮10g、首烏藤（夜交藤）10g。製作方法很簡單，先將所有藥材用清水清洗，將酸棗仁先搗碎，再將所有藥材放進保溫杯或水壺裡，用滾開的水沖泡，建議泡超過5分鐘就可以直接喝了。

這個助眠茶可以反覆沖泡來喝，直到沒有味道為止，所以一天可以喝個2～3杯都沒問題。這款安神茶白天晚上都能喝，但李若彤也提醒不要太晚喝，以免晚上起來上廁所的次數太多；這款茶很適合寒涼體質的人，但脾胃不好的人就不太適合，還有孕期中、哺乳期和經期期間建議都不要喝。

▲▼ 「最美小龍女」私房安神助眠茶。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

她最後也提醒，每個人體質不同，建議先諮詢醫師，看看自己是否適合喝，可以喝的人也要堅持，每個人喝了的效果也不一樣，不是只喝一次就能立即睡得很好，建議堅持喝一段時間，就能看到效果。

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關鍵字：

女星, 李若彤, 小龍女, 保養, 養生, 凍齡, 睡眠, 助眠, 安神, 養生茶, 助眠茶, 秘訣

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