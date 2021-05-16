戴口罩竟然不會脫妝！4步驟蜜粉、定妝噴霧都用上效果更好

記者李薇／綜合報導

疫情逐漸升溫，能避免出門就盡量不要外出，但很多人因為工作需要外出，甚至還要化妝出門，想要一整天保持美美的妝容，同時不要脫妝，可以透過簡單的5步驟，避免底妝印到口罩上面，增加妝容的持妝度。

1.降低底妝的用量

在上妝的時候盡量減少底妝的用量，平時可能粉底液都要按壓兩次，戴口罩的話盡量減少到一次、半次，除了減少底妝，就可以減少脫妝之外，也建議挑選防水度、防油度效果更佳的單品，避免迅速脫妝。

2.在鼻翼增加控油打底

像是ETUDE就有推出控油棒，類似精華液的質地，可以在上底妝之前，先塗抹在鼻翼的位子，加強底妝的持妝度，接著再使用底妝，可以增加底妝的持妝效果。

3.先用定妝噴霧定妝

在上完粉底液之後，先用定妝噴霧定妝，建議挑選可以成膜的單品，在肌膚上面形成一個簡單的保護膜，幫助保存底妝，加強肌膚的定妝效果。

4.最後使用蜜粉定妝

在定妝噴霧稍微乾掉之後，使用定妝海綿將蜜粉按壓進肌膚，透過壓緊的方式，加強底妝的牢固效果，這樣就可以完成整個妝容的定妝效果。

【推薦單品】

ILIA 保濕防護定妝噴霧

ILIA 保濕防護定妝噴霧添加海洋活性因子，富含植物性營養素以及適合肌膚滲透壓的補水能力，有效潤澤肌膚並維持肌膚水潤，結合洋乳香，使肌膚表面更加平滑、隱形毛孔、減少多餘油光感，成為對抗夏日脫妝反光的首選神隊友。

RMK 透光空氣感蜜粉



添加了板狀型態「潤澤胺基粉體」親膚性高的胺基酸塗層在粉體表面。具高服貼度、優越的撥水性，能持續如剛上妝般的妝感以及遮瑕效果。同時，提高含油量的添加，實現卓越的高服貼度。

INTEGRATE 光透素裸顏蜜粉餅

含初戀肌雙效粉體（光效透明感粉末Ｘ櫻花校色粉末），透嫩粉潤色調，能有效修飾毛孔、暗沉、蠟黃膚色，增添肌膚血色感。不沾口罩的細緻粉質，一抹輕鬆上妝，打造細緻持久妝容，12小時服貼不脫妝、不浮粉。

艾杜紗 一刷完美控油液

雙重控油成分可以防止油光及脫妝狀況，讓妝效清爽且服貼針對容易出油及脫妝的部位塗抹。可以在當局部隔離使用，也可以在白天出油後的補妝使用。

ETUDE 零孔慌T字修飾凝露

刀狀刷頭協助輕鬆使用於大面積或細微部位，添加植萃毛孔調理複合物（魚腥草＋金縷梅＋茶樹葉）達到溫和控油，在肌膚表面形成吸油薄膜，就像吸油面紙般的吸附肌膚的多餘油脂。

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