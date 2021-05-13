厚厚香腸嘴讓人難以錯過！蘭芝 X Brunch Brother首賣就被秒殺

記者李薇／綜合報導

韓系美妝品牌總是常常有很多可愛的聯名系列，像是蘭芝最近就跟南韓設計師品牌Brunch Brother聯名，推出超級可愛的亮白小橘霜，上面有著可愛的眼精搭配上厚厚的香腸嘴，讓人心臟爆擊，忍不住想要入手。

▲蘭芝超可愛的Brunch Brother聯名讓人不敢錯過。（圖／品牌提供）



不只是小橘霜「維他命C淨膚霜」只要買就送可愛的Brunch Brother貼紙之外，首批在蝦皮新品日一上線就瞬間秒殺，6月1日即將在百貨通路亮相；想要入手聯名療癒包：吐司款跟鴨鴨款，只要參加蘭芝韓系寫真館活動或夏日水光肌保養，消費滿$4,500即可獲得。

台灣也有可愛的聯名活動，彩妝工具品牌「點胭脂」就與大稻埕的甜點店「芙稻菓室」合作，將最具特色的台灣有機米穀粉舒芙蕾鬆餅，化為鬆軟親膚的化妝海綿，軟軟綿綿的粉撲款式，讓上妝也成為一種享受。

▲點胭脂推出全新的舒芙蕾海綿。（圖／品牌提供）

「香米舒芙蕾粉撲」泡水後質地軟嫩蓬鬆，接觸肌膚柔嫩零刺激、不拉扯，敏感肌也不用擔心，妝感呈現自然清透的偽裸妝感；「可可舒芙蕾粉撲」泡水後質地綿密緊實，可打造出無瑕雅緻妝感，不吃粉的粉撲特性更能為你精打細算節省彩妝品。兩款粉撲均為非乳膠材質低敏不刺激，乳膠過敏者也可放心使用，泡水後膨脹2倍大，面積加大上妝更省事！

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