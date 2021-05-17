「日系花瓣頭」超簡單！有手就能輕鬆學會綁出絕美造型

文／Cheryl 圖／takanori.kitagawa IG

想要綁出日系盤髮的造型，卻總是看不懂那些女孩到底手為什麼這麼巧？日本新宿美容院的設計師北川貴憲就手把手地教妳綁出絕美的日系盤髮，只要超簡單的幾個步驟，就可以打造出宛如設計師親手綁的造型。

1.首先先在後腦勺綁出一個馬尾，類似公主頭，但不要把左右兩邊的頭髮收起。

2.接著把前面的頭髮在左後方，綁出一個馬尾，然後往裡面轉一圈，拉緊。

3.把下面的頭髮在中央馬尾的右後方，再綁出一個馬尾，同樣往裡面轉一圈，拉緊。

4.把髮絲拉出線條感，製造出花朵感的風格。

5.接著把底下的馬尾按照3股辮的造型編出來，接著將整個三股辮往上折起，塞進上面的髮髻裡面，並且利用小黑夾固定，即完成整個造型。

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