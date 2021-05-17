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「日系花瓣頭」超簡單！有手就能輕鬆學會綁出絕美造型

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文／Cheryl　圖／takanori.kitagawa IG

想要綁出日系盤髮的造型，卻總是看不懂那些女孩到底手為什麼這麼巧？日本新宿美容院的設計師北川貴憲就手把手地教妳綁出絕美的日系盤髮，只要超簡單的幾個步驟，就可以打造出宛如設計師親手綁的造型。

▲髮型,髮尾,造型,馬尾。（圖／IG）

1.首先先在後腦勺綁出一個馬尾，類似公主頭，但不要把左右兩邊的頭髮收起。

▲髮型,髮尾,造型,馬尾。（圖／IG）

2.接著把前面的頭髮在左後方，綁出一個馬尾，然後往裡面轉一圈，拉緊。

▲髮型,髮尾,造型,馬尾。（圖／IG）

3.把下面的頭髮在中央馬尾的右後方，再綁出一個馬尾，同樣往裡面轉一圈，拉緊。

▲髮型,髮尾,造型,馬尾。（圖／IG）

4.把髮絲拉出線條感，製造出花朵感的風格。

▲髮型,髮尾,造型,馬尾。（圖／IG）

5.接著把底下的馬尾按照3股辮的造型編出來，接著將整個三股辮往上折起，塞進上面的髮髻裡面，並且利用小黑夾固定，即完成整個造型。

【推薦單品】

Hair Rituel 賦活重生熱啟230修護凝露

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

Hair Rituel研發團隊首創「230熱啟動科技」，創新科技由正負離子聚合物組成的「230熱能激活修護因子」，能在熱效應下主動轉化熱能並啟動修護。此新型態的熱能激活科技，能幫助黏合並修護受損髮絲，使髮絲的水分不再流失，同時給予修護能量，使髮絲在高溫造型品後，不僅被修護還能更加光滑、充滿光澤，煥發極致亮麗的健康光澤，髮絲輕輕一甩，健康光澤感明顯可見。

Tangle Angel 天使梳

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

來自英國的Tangle Angel天使梳，又被愛用者暱稱為「凱特王妃梳」，是由英國凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward，根據自身20多年美髮經驗所研發打造。其獨樹一格的天使翅膀優雅造型，與極盡呵護頭皮與秀髮的功效，自去年12月引進台灣，便受到廣大愛美女性用戶追捧熱議，上市至今已熱銷超過10萬把。

髮根蓬鬆靠雙髮捲、小鐵夾加上吹風機　打造小臉的髮型

開架銷售第一名的眉筆是它！百元價格就可以輕鬆入手的高CP值

Jisoo也愛用「國民潤唇膏」　分享IG狂吸224.9萬人按讚

關鍵字：

髮型, 髮尾, 造型, 馬尾, 北川貴憲, 日本, 新宿

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