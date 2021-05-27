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快存檔！GUCCI華麗「官方美甲」範本　疫情過後就秀給美甲師照做

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@gucci、＠guccibeauty

每個月預約作美甲、更新指彩圖樣，對許多女孩來說早已是平常到不行的事，雖然因為疫情也許得暫停，但「收集喜歡的圖案」可不能停，存下來之後再做。隨著時尚圈顯眼吸睛的Logo、老花圖樣回歸，美甲師們也紛紛將各大精品元素融入指彩，讓小資女們雖然買不起奢侈品，仍舊可以把喜歡的品牌元素「穿」上身。

向來不按牌理出牌的GUCCI，在今年的「詠嘆調ARIA」時裝秀上，直接曬出「官方美甲」範本，運用品牌的經典標誌點綴模特兒的指尖，讓時裝造型更加完整，美甲精緻模樣令人欣喜，想立馬將這些款式秀給自己的美甲師照做！

▲GUCCI官方美甲範本 。（圖／翻攝IG）

▲GUCCI運用鮮豔的綠色與亮橘，營造出華麗復古感的美甲。

其中最受歡迎的款式，不外乎是象徵著GUCCI老花的雙G鑽石菱格紋，GUCCI運用鮮豔的綠色與亮橘，營造出華麗復古感，暗黑底色為整體帶來一股神秘氣息，當然也肌膚更顯白皙。

▲GUCCI官方美甲範本 。（圖／翻攝IG）

▲GUCCI官方美甲範本 。（圖／翻攝IG）

▲分別勾勒出品牌的字母美甲，模樣極簡又百搭。

其他則是相較簡約的款式，在裸膚色、與鮮紅配色的美甲上方，分別勾勒出品牌的字母，模樣極簡又百搭，搭配在日常造型當中也不顯突兀 ; 另外一款則是將Logo直向書寫，白、裸膚色系輕鬆襯托出GUCCI的質感。

▲GUCCI官方美甲範本 。（圖／翻攝IG）

▲GUCCI官方美甲範本 。（圖／翻攝IG）

▲白、裸膚色系襯托出GUCCI的質感。

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關鍵字：

GUCCI, 美甲

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