fb ig video ETtoday search mobile

萬寶龍「老花」小包收服車銀優　連皮夾都能穿戴在身上

>

▲▼ Monblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲南韓男星車銀優一身休閒搭配萬寶龍M_Gram 4810系列小型拉鍊包。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

記者陳雅韻／台北報導

如何將包包內容物簡化，輕鬆自在出門是一門學問，不如就學南韓男星「臉蛋天才」車銀優的穿搭，斜背一個萬寶龍（Montblanc）M_Gram 4810系列小包，兼具實用與裝飾性，同系列還有多款「可穿戴式」小皮件，讓外出裝束更加輕便且時尚。

▲▼ Monblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列小型拉鍊包13,700元，搭配7,800元皮革肩帶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ Monblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列迷你信差包11,500元，搭配7,800元皮革肩帶。
 

萬寶龍趕搭「老花」風潮，推出滿版「M」型圖案的M_Gram 4810系列皮件，以黑色滑面牛皮及抗刮損的PVC帆布製造，創造好質感的休閒風格，且穿搭法更多元，推出M字花紋皮革肩帶、皮革手腕帶、「MONTBLANC」大型LOGO字體織帶或皮肩帶、頸掛帶等不同長度與材質款式，可與附有環圈的小型拉鍊包、迷你信差包，甚至是零錢包或卡夾結合，穿戴在身上成為搶眼配件。

▲▼ Monblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲萬寶龍M_Gram 4810系列8卡拉鍊式皮夾14,500元，搭配3,300元頸掛帶。

法國男士精品品牌Berluti今夏攜手陶瓷藝術家 Brian Rochefort，共同打造色彩及具有豐富層次的紋理以印花的服裝與配件，特別是包款的尺寸不是極大就是極小，若追求輕鬆自在，與GLOBE TROTTER合作的迷你信差包是時髦選擇。

▲▼ Monblanc,Berluti 。（圖／公關照）

▲Berluti 2021夏季系列與GLOBE TROTTER合作的迷你信差包，115,000元。（圖／Berluti提供，以下同）

►這6款夯包縮小後可愛爆炸！LOEWE、BALENCIAGA……全部開箱給妳看

►凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, Berluti

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

面盤沒品牌名也能認出！　亨利慕時錶自信出擊

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

凱特王子妃拎1.3萬元新包秒斷貨　選包不求大名牌、最愛簡潔設計

這只G-SHOCK要5萬！　首款鈦合金、多彩錶帶太美 蕭邦長效跳時錶問世　8日動力儲存大勝 36歲山下智久曬18歲戴名牌嫩照　網友驚：都沒變！ 「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金 V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面