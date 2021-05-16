萬寶龍「老花」小包收服車銀優　連皮夾都能穿戴在身上

▲南韓男星車銀優一身休閒搭配萬寶龍M_Gram 4810系列小型拉鍊包。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）



記者陳雅韻／台北報導

如何將包包內容物簡化，輕鬆自在出門是一門學問，不如就學南韓男星「臉蛋天才」車銀優的穿搭，斜背一個萬寶龍（Montblanc）M_Gram 4810系列小包，兼具實用與裝飾性，同系列還有多款「可穿戴式」小皮件，讓外出裝束更加輕便且時尚。

▲萬寶龍M_Gram 4810系列小型拉鍊包13,700元，搭配7,800元皮革肩帶。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍M_Gram 4810系列迷你信差包11,500元，搭配7,800元皮革肩帶。



萬寶龍趕搭「老花」風潮，推出滿版「M」型圖案的M_Gram 4810系列皮件，以黑色滑面牛皮及抗刮損的PVC帆布製造，創造好質感的休閒風格，且穿搭法更多元，推出M字花紋皮革肩帶、皮革手腕帶、「MONTBLANC」大型LOGO字體織帶或皮肩帶、頸掛帶等不同長度與材質款式，可與附有環圈的小型拉鍊包、迷你信差包，甚至是零錢包或卡夾結合，穿戴在身上成為搶眼配件。

▲萬寶龍M_Gram 4810系列8卡拉鍊式皮夾14,500元，搭配3,300元頸掛帶。

法國男士精品品牌Berluti今夏攜手陶瓷藝術家 Brian Rochefort，共同打造色彩及具有豐富層次的紋理以印花的服裝與配件，特別是包款的尺寸不是極大就是極小，若追求輕鬆自在，與GLOBE TROTTER合作的迷你信差包是時髦選擇。

▲Berluti 2021夏季系列與GLOBE TROTTER合作的迷你信差包，115,000元。（圖／Berluti提供，以下同）

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