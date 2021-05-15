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「娶到就賺到」的3大星座女！網讚Top 1無懸念，根本賢內助

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▲▼娶到就賺到的3星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

女生都想嫁個疼愛自己的好老公，同樣地，男生也希望能娶到個好太太，家庭和諧美滿，雖然每個人的理想條件不盡相同，但若是「入得廚房、出得廳堂」，對許多男生來說都算得上是好太太標準了。而12星座中就有3個星座就是代表，不僅在外優秀，回到家裡也是一把罩，誰娶到誰賺到，根本上輩子有燒好香。

▲▼娶到就賺到的3星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：摩羯座

摩羯座女生本身能力就很強，外柔內剛，很有耐力，也刻苦耐勞，即使結婚了，也不會放棄自己的事業，但做事很有規劃、很自律的她們，在追求工作目標之餘，同時也能將家庭照顧地很好，將自己的生活和工作都安排妥當。

意志力強、做事踏實的摩羯女，對認定的感情很認真，對家庭很有責任心，在外是「女強人」，在家庭中是能支持另一半的忠實妻子，更是小孩的榜樣，可以說娶到她們的人超有福氣，完全不用擔心家裡，因為摩羯女時刻都能打理好。

▲▼娶到就賺到的3星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：天蠍座

天蠍座女生通常是高智商、高顏值，吸引力也很高的「三高」類型，外表看起來有點高冷、自信又神秘的她們，非常有魅力，一開始雖然不太好親近，但她們一旦愛上你，就會釋放隱藏在內心的熱情，對感情還很專一長情。

結婚後，她們對家庭忠心，對孩子很有愛心，在外冷漠俐落的天蠍女，一回到家就會變成溫柔賢慧的好媽媽、好妻子，很願意為家庭奉獻心力，真的誰娶誰賺到。

▲▼娶到就賺到的3星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：巨蟹座

巨蟹座本來就是12星座中最有家庭觀念的星座，加上溫柔體貼、喜歡照顧別人的特質，讓巨蟹女總給人很溫暖、安心的感覺，擅長家務又喜歡小孩的她們，在家就是賢妻良母，相夫教子、整理安頓家裡都能做得很好。而在外時，他們和諧友善的態度，也能大家相處地很好，「入得廚房、出得廳堂」，堪稱賢內助代表。

而且巨蟹女不特別看重物質，只要另一半真心對她們，她們就會很堅定地陪在你身邊，就算生活條件沒有很好，也願意同甘共苦，陪你一起努力，在另一半遇到困難或難過的事時，她們也會溫柔地陪在身邊給予慰藉。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 結婚, 摩羯, 天蠍, 巨蟹

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