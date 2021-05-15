最簡單的小事！防疫從清潔做起，「話題洗手露」盤點

▲防疫回歸清潔，讓洗手成為一件愉悅的事。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情拉警報，日常清潔再度受到民眾的重視， 每天雙手接觸的地方，從電梯扶手、門把、錢幣，都會使細菌殘留，可能藉由雙手碰觸食物或口鼻，帶進體內。因此除了以口罩避免飛沫傳染，每次多用1分鐘認真洗手，也是簡單卻重要的防疫方式。

▲茶籽堂 肖楠葉純淨洗手露，330ml，450元。

以苦茶甘去油潔淨的特性，加入台灣特有肖楠葉純露，先調理表皮油脂平衡，再以白夏菊萃取液成分舒緩肌膚，最後由苦茶油、摩洛哥堅果油深入滋潤，讓洗手也是一種幸福。

▲L’OCCITANE 馬鞭草乾洗手，65ml，350元。

含有69%的酒精，不僅可保護皮膚免受病菌侵害，更蘊含具有淨化效果的馬鞭草精萃，植物來源成分溫和保濕，使用後手部絲毫不乾燥，隨時隨地都能清潔雙手，馬鞭草香氣讓雙手時刻保有潔淨感並帶來愉悅好心情

▲Sunday Lab 75%酒精燕麥保濕乾洗手凝露，300元。

全台第一瓶是以全素植萃成分為主的乾洗手，燕麥萃取幫助天然保濕、茶樹精油有效潔淨淨化，艾草成分能幫助強化肌膚、促進再生，低敏配方讓敏感肌、兒童都能安心使用。

▲THE BODY SHOP 檸檬清新淨化乾洗手，100ml，260元。

蘊含萃取自有機檸檬果皮的天然檸檬精油，具有強大的淨化及潔淨能力，並能增加肌膚防護力，提供純淨高效的保養功效。含天然檸檬精油、70%植物性酒精，可抑菌，質地清爽細緻，可有效潔淨雙手，使肌膚舒爽柔潤不乾澀，同時散發清新檸香。

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